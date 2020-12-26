وزير التعليم يكشف آليات تسيير الامتحانات تزامنا مع زيادة حالات كورونا

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن آليات تسيير امتحانات الترم الأول لجميع الصفوف الدراسية بمختلف مراحل التعليم تزامنا مع زيادة حالات الإصابات بفيروس كورونا، والمنتظر عقدها في 10 يناير المقبل، من خلال تعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد انتهاء الامتحانات بصفة دورية طوال أيام الامتحانات، وتوفير أجهزة حرارية باللجان لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، وتعقيم وتطهير المقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب، وتطهير دورات المياه بجميع المدارس.

وذكر شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، أبرز الآليات التي سيتم تنفيذها لتسيير الامتحانات ومنها إلزام جميع الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية بارتداء الكمامات الطبية خلال الامتحان وعدم نزعها للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم، علاوة على تقليل أعداد الطلاب الممتحنين داخل اللجنة الواحدة لتحقيق التباعد الجسدي والاجتماعي بين الطلاب داخل اللجنة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتم توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير داخل اللجان الامتحانية بكل اللجان على مستوى الجمهورية.

وقال وزير التربية والتعليم، إنه سيتم تنفيذ إجراءات صارمة داخل جميع اللجان الامتحانية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لحماية الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، منوها إلى أن الأمور تسير وفقا لما خططت له الوزارة وأن الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2020-2021، لم يتأثر بجائحة كورونا.

وترصد «الوطن»، الإجراءات الصارمة التي سيتم تنفيذها لحماية الطلاب أثناء امتحانات الترم الأول، وهي كالتالي:

1- عدم عقد امتحانات أيام 6، 7، 8، 19، 25 يناير وهي توافق أيام أعياد الإخوة المسيحيين.

2- الصفوف الأولى في ابتدائي ورياض الأطفال ليس لها امتحان.

3- امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونى، ما عدا الدمج والمنازل يعد امتحانًا ورقيًا.

4- تعقيم المدارس والمديريات التعليمية بصفة مستمرة.

5- تشكيل غرفة عمليات بوزارة التعليم للمتابعة وضرورة تواجد الموجه المشرف بديوان الإدارة قبل بدء الامتحان لتذليل العقبات.

6- التشديد على تفعيل القرار الجمهوري الخاص بمكافحة الغش والتأكد من طبع الامتحانات وفق المواصفات.

7- توزيع الطلبة في اللجان وفق التباعد الاجتماعي، بحيث يكون عددهم 14 طالبًا فقط بكل لجنة.

8- عدم السماح باستخدام الموبايل نهائيًا داخل اللجان.

9- إلزام جميع الطلاب والمراقبين ومشرفي اللجان بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية، للوقاية من كورونا.