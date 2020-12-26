في كل محافظة.. «الصحة» تكشف تفاصيل 363 مستشفى مخصصة لحالات كورونا

كشفت تقارير صادرة من وزارة الصحة والسكان، حصلت «الوطن» على نسخة منها، أنَّ الوزارة رفعت استعدادات مستشفيات وزارة الصحة التى تتعامل مع حالات كورونا.

وحسب التقارير الصادرة من وزارة الصحة، وصل إجمالي المستشفيات التي تستقبل حالات كورونا إلى 363 مستشفي، تحتوي على 34 ألفًا و275 من الأسرّة الداخلية ، كما تحتوي على 4 آلاف و584 سرير رعاية مركزة، وتضم كذلك 2383 سرير تنفس صناعي.

«الصحة»: بدأنا بـ19 مسشتفى عزل.. ووصلنا الآن لـ363 مستشفى

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنَّه تمّ تخصيص 19 مستشفى عزل في بداية الجائحة، ثم زيادة المستشفيات التي تقدم خدمات فيروس كورونا بشكل تدريجي إلى 101 مستشفى ثم 111 ثم 150 مستشفى، حتى تم الوصول الآن إلى 363 مستشفى على مستوى الجمهورية لإدارة جائحة فيروس كورونا وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال الجائحة.

مستشفي عزل فى كل محافظة لحالات كورونا.. وتسهيل الخدمات الطبية منعًا للتكدس

وبينت وزارة الصحة، أنَّه يوجد مستشفى عزل في كل محافظة لتغطية كل الأحياء ولتقديم الخدمات الطبية للتسهيل على المواطنين ومنعا للتكدس، موضحة أنَّه جار إتاحة المستشفيات التي تقدم خدمات التشخيص والعزل المنزلي للحالات البسيطة، وذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الصحة والسكان.

ووفقًا للتقارير، فمحافظة القاهرة بها 34 مسشتفى، بإجمالي عدد أسرّة للقسم الداخلي 2762 سريرًا و669 من إجمالي من أسرّة العناية، ووصل عدد أجهزة التنفس الصناعي 342 جهازًا.

كما بلغ عدد المستشفيات بمحافظة كفر الشيخ 15 مستشفى، بعدد أسرّة القسم الداخلي بها 1716 وإجمالي أسرة العناية بها 201 سرير، وإجمالي أجهزة تنفس صناعي وصل إلى 137 جهازًا.

ووصل عدد المسشتفيات في محافظة السويس لـ3 مستشفيات بإجمالي عدد أسرّة القسم الداخلي بها 273 سريرًا وإجمالي أسرّة العناية 48 سريرًا، وإجمالي أجهزة التنفس الصناعي 21 سريرًا.

أما عن محافظة الوادي الجديد فوصل عدد المستشفيات بها إلى 5 أسرّة بإجمالي أسرّة القسم الداخلي 219 سريرًا و27 سرير عناية، أما اجهزة التنفس الصناعى بها وصل إلى 13.

وعن محافظة الدقهلية، وصل عدد المستشفيات بها إلى 19 مستشفى، وعدد أسرّة للقسم الداخلي بها 3598 سريرًا، و293 سرير رعاية وأجهزة تنفس صناعي وصلت إلى 139.

وجاءت محافظة دمياط لتحتوي على 15 مستشفى، واحتوت على 1695 سريرًا من إجمالى أسرّة القسم الداخلي، ووصل عدد أسرّة العناية بها 144 سريرًا، و80 جهازًا للتنفس الصناعي.

وعن محافظة المينا، وصل عدد المستشفيات بها إلى 19 مستشفى، وبلغ إجمالي أسرّة القسم الداخلي إلى 1416 سريرًا، وأسرّة العناية إلى 72 سريرًا، وإجمالي أجهزة التنفس الصناعي وصل إلى 23 جهازًا.