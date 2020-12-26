وزير التعليم: إلغاء امتحانات الترم الأول بسبب كورونا غير مطروح

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إلغاء امتحانات الترم الأول لجميع مراحل التعليم المختلفة، بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، غير مطروح، مشيرا إلى أن الحديث المستمر عن إلغاء العام الدراسي مهاترات وتهريج.

ونوه «شوقي» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2020-2021، سار بصورة منتظمة، ولم نرصد أي معوقات، مؤكدا أن الوضع فى المدارس مستقر للغاية ولا يوجد ما يستدعي إغلاق المدارس، وإلغاء العام الدراسي 2020-2021.

وأوضح الوزير أن أعمال تعقيم وتطهير المدارس تتم بصورة دورية، بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، قائلا: «حماية الطلاب والمعلمين من أهم أولويتنا.. وبقول لأولياء الأمور متخفوش».

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن قرار رفع الغياب من المدارس خلال الأيام المتبقية من الفصل الدراسي الأول، وتحديدا حتى 9 يناير المقبل، جاء حتى تستعد المدارس لوضع جداول الامتحانات وأسئلة الامتحانات، وتنفيذ خطط صارمة داخل جميع المدارس التي ستحول إلى لجان امتحانية.

وشدد «شوقي» على أن الوزارة حريصة كل الحرص على الحفاظ على أبنائها الطلاب ومستقبلهم التعليمي، منوها إلى أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي أزمات حقيقية طوال أيام الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالى 2020-2021.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة والتأمين الصحي بالمدارس، على توفير جميع أدوات التطهير والتعقيم باللجان الامتحانية، بالإضافة إلى توفير أجهزة حرارية باللجان لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، مشيرا إلى أن جميع اللجان الامتحانية ستعقم وتطهر قبل وبعد انتهاء الامتحانات بصفة يومية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد حددت اليوم السبت، آخر موعد لتسجيل طلاب الشهادة الإعدادية استمارة التقدم للامتحانات سواء الورقية أو الإلكترونية.