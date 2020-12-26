غلق وتشميع 16 بدروماً مخالفاً في حملة لرفع الإشغالات بمدينة السادات

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنَّه تمّ شن حملة لإزالة المخالفات، أسفرت عن غلق وتشميع 16 بدروماً مخالفاً ورفع العديد من الإشغالات بمختلف مناطق المدينة، وذلك بالتعاون بين إدارات الأمن والتنمية و النظافة والتجميل وشرطة التعمير وبالتنسيق مع شركة توزيع كهرباء البحيرة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنَّه تمّ غلق وتشميع 3 بدرومات بمحور خدمات الحي الأول لاستخدامها في إقامة «شركة فلاتر مياه»، وورشة تصنيع وتعبئة أحبار، وغلق وتشميع 13 بدروماً بالمنطقة السكنية الثالثة لاستخدامها في إقامة «ورش موبيليا – ألوميتال - تصنيع ملابس - مخازن مواد غذائية»، بجانب رفع الإشغالات والعشوائيات بمختلف مناطق الحي الأول.

وأضاف أنَّه تمّ تحرير محاضر للمخالفين وإزالة عدادات الكهرباء وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكّداً ضرورة المتابعة الدورية لضبط المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.