نتائج انتخابات طلاب الجامعات الحكومية: 57 طالبة تفوز برئاسة الاتحادات

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج الانتخابات الطلابية التي أقيمت في الجامعات الحكومية.

واعتمد وزير التعليم العالي، الجداول الانتخابية يوم 2 ديسمبر وتمّ الإعلان عن الانتخابات 3 ديسمبر، وأقيمت الانتخابات خلال الفترة من 10 إلى 24 ديسمبر، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين 23646 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الطعون المقدمة 1164 طلبًا، تمّ قبول منها 476 طلبًا، وبلغت أعداد المتقدمين بعد الطعون 23170 طالبًا وطالبة، وبعد التنازلات أصبح العدد النهائي المتقدم 22278 طالبًا وطالبة بواقع 12578 طالبًا، 9700 طالبة.

وجاءت عدد أعضاء اللجان الطلابية على النحو التالي، الرياضية 2704 والاجتماعية 2763 والجوالة 2472 والثقافية 2640 والفنية 2746 والأسر 2631 والعلمية 2659 ، واكتمل النصاب في التصويت والتزكية في 66.35%، فيما تمت الإعادة على 33.65%.

وشهدت الانتخابات الطلابية فوز 57 طالبة بمنصب رئيس اتحاد كلية من إجمالي 422 بنسبة 13.5%، وفازت 111 طالبة بمنصب نائب رئيس اتحاد كلية بنسبة 26.3%، فيما حصدت الطالبات 7 مراكز نائب رئيس اتحاد جامعة وهي جامعات: القاهرة، مطروح، دمنهور، الفيوم، الأقصر، طنطا، بنها، بنسبة 26%، كما حصدت الطالبات 44 مكان كأمين لجنة عليا من أصل 189 بنسبة 23.28%، إضافة إلى 60 منصبًا كأمين مساعد لجنة عليا بنسبة 31.7%.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الطلابية خلال الأسبوع الجاري، لإحلال الأماكن التي شغرت نتيجة التصعيد إلى مراكز أعلى.