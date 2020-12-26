وزيرة التجارة تبحث مع البنك الأفريقي مبادرات تعزيز العلاقات التجارية

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الدكتور بندكت أورما رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، استعرضا خلاله مشروعات وبرامج البنك الحالية والمستقبلية بالسوق المصري، ودور البنك في دعم الاقتصاديات الأفريقية لمواجهة الأثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكّدت وزيرة التجارة، حرص الحكومة على تنمية برامج التعاون والمشروعات المشتركة والشراكات مع البنك على المستويين الحكومي ومستوى رجال الأعمال خاصةً أن البنك يعد إحدى المؤسسات التمويلية الرئيسية بالقارة الأفريقية، مشيرةً إلى أهمية تضافر جهود دول القارة الأفريقية لتحقيق التكامل الاقتصادي القاري ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

وقالت وزيرة التجارة، إنَّ اللقاء تناول مبادرات البنك الحالية والمستقبلية بالقارة الأفريقية التي تضمنت تنظيم المعرض الإفريقي للتجارة البينية في دورته الثانية والمقرر إقامته بالعاصمة الرواندية كيجالي، خلال شهر سبتمبر 2021 الذي تسعى مصر ممثلةً في عدد من الوزارات والجهات الحكومية والمصرفية والقطاع الخاص إلى المشاركة الناجحة فيه بما يضمن الترويج لكافة المبادرات المصرية وعرض الوجه الحضاري الحديث لمصر للزائرين الأفارقة تعزيزاً لدور مصر الريادي في القارة.

وأشارت إلى أنَّ البنك يسعى لنشر التوعية بشأن مبادراته وتقييم استفادة القطاع الخاص المصري من مبادرات ومنصات البنك وأهمها مبادرة إنشاء سلاسل الإمداد عبر القارة للسيارات.

وأوضحت وزيرة التجارة، أنَّ الوزارة اقترحت على البنك القيام بتوفير برامج تدريبية للكوادر الأفريقية بهدف تكوين روابط تجمع المسؤولين الحكوميين بممثلي القطاع الخاص الأفريقي والاستفادة من الدور الإيجابي الذي يمكنهم القيام به بصفتهم سفراء للدور المصري والصناعة المصرية بالقارة.

وأضافت أنَّ الجانبين بحثا مبادرة البنك لإنشاء شركات تصدير أفريقية في ضوء العمل الميداني الذي أجراه البنك في عدد من الدول الأفريقية من بينها مصر من خلال عقد اجتماعات تحضيرية مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

من جهته، أكّد الدكتور بندكت أورما رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير حرص البنك على مساندة الشركات المصرية من التداعيات السلبية لاتنشار فيروس كورونا ومساعدتها في تعزيز علاقاتها التجارية مع شركائها في القارة الأفريقية.

ونوه إلى أنَّ البنك يعمل حالياً على الإعداد لمبادرة إنشاء الوكالة الأفريقية لترويج التجارة والاستثمار بهدف وضع نظام أفريقي منسق لترويج التجارة والاستثمار ووضع استراتيجيات استثمار والدفع بسلاسل إمداد أفريقية وتوفير خدمات بناء قدرات وكالات ترويج الاستثمار وتغيير نظرة المستثمرين عن أفريقيا على أنها موقع استثماري مهم، مع استخدام المنصات التكنولوجية.