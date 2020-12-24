وزراء التجارة والصناعة بمصر والأردن والعراق يتفقون على التكامل المشترك

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنّه جرى التنسيق مع وزيري التجارة والصناعة بالأردن والعراق، على بدء الخطوات الفعلية لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري بين الدول الثلاث، في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المصرية والأردنية والعراقية، وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، إيفاد فريق فني مصري للعراق، بمشاركة من السفارة الأردنية بالعاصمة بغداد، للوقوف على احتياجات السوق العراقي، سواء فيما يتعلق بتأهيل المصانع العراقية واستعراض فرص الاستثمار المتاحة، والوقوف على احتياجات السوق العراقي من السلع والمنتجات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزيرة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مها علي وزير الصناعة والتجارة الأردنية، ومنهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقي، بمشاركة طارق شلبي مساعد الوزيرة لشؤون الاتفاقيات والتجارة الخارجية والعلاقات الدولية، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري، والمهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وقالت الوزيرة إنّ الاجتماع يأتي كنتيجة لزيارة الوزيران الأردني والعراقي لمصر مطلع الشهر الحالي، والتي تم خلالها التأكيد على أهمية تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين الدول الثلاث، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة وبصفة خاصة في المجالين الصناعي والتجاري.

وأشارت جامع إلى تحديد عدد من القطاعات المستهدفة للتعاون المشترك، وبينها الصناعات الدوائية بما فيها الأدوية البيطرية والصناعات الكيماوية والبتروكيماويات والجلود والسيراميك، فضلا عن دراسة إقامة معرض دائم للمنتجات المصرية والأردنية في العاصمة بغداد.

وفي هذا الإطار، اتفق الوزراء على أهمية تيسير حركة التجارة ورفع القيود والمعوقات التي تحول أمام انسياب التجارة البينية المشتركة، من خلال منح معاملة تفضيلية لنفاذ المنتجات لأسواق الدول الـ3.

كما استعرض الاجتماع التطورات الخاصة بإنشاء المدينة الاقتصادية على الحدود بين العراق والأردن، والتي يمكن أن تكون نقطة ارتكاز لتعزيز التعاون الصناعي بين الدول الـ3 مع الاستفادة من الخبرة الصناعية المصرية في إنشاء وإدارة المناطق والمجمعات الصناعية، بهدف إقامة شراكات صناعية بين رجال القطاع الخاص في مصر والعراق والأردن وهو الأمر الذي يعد نواة لإيجاد اتحاد صناعي عربي على المستوى الإقليمي.

ومن جانبها، أكدت مها علي وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية، حرص الحكومة الأردنية على تحقيق التكامل الاقتصادي مع مصر والعراق، وبدء خطوات تنفيذية على أرض الواقع، خاصة في ظل الإرادة السياسية والتوافق بين الحكومات، الأمر الذي ينعكس على تعزيز التعاون في المجالين التجاري والصناعي خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية التوصل لاتفاق عام يحدد أطر التعاون المشترك وبصفة خاصة في القطاعات المستهدفة والتي تم التباحث حولها خلال الاجتماع، مؤكدةً في الوقت ذاته أهمية الربط الإلكتروني بين أجهزة الجمارك في الدول الثلاث لتسهيل عملية التبادل التجاري وتسيير حركة التجارة.

وبدوره أكد منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقي، أنّ بلاده حريصة على الانفتاح على السوقين المصري والأردني، وبدء خطوات عاجلة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي خاصة في ظل تطلع الحكومة العراقية لاستعادة علاقاتها الاقتصادية القوية مع الشركاء كافة، وبصفة خاصة على المستوى الإقليمي والعربي.

ولفت إلى أنّ النتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها خلال لقائه بوزيرة التجارة والصناعة المصرية بالقاهرة، تمثل نقطة ارتكاز لبدء شراكات صناعية وتجارية إقليمية بين رجال القطاع الخاص وبدعم من حكومات الدول الـ3، موجها الدعوة للوزيرتين لترأس الوفد الفني الذي يزور بغداد قريبا، بهدف الوصول لاتفاق مباشر لبدء عمليات التنفيذ في اقرب وقت ممكن.