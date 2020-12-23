وزيرة التجارة تقرر وقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة 3 أشهر

أصدَرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بوقف استيراد السيراميك والبورسلين «صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية -البند الجمرکي 6907»، وذلك لمدة 3 أشهر، على أن يتمّ العمل بالقرار اعتباراً من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.

وقالت وزيرة التجارة، إنَّ هذا القرار يأتي في إطار منظومة الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتنظيم استيراد السلع الاستهلاكية ومن بينها «السيراميك» و«البورسلين» خاصة خلال هذه المرحلة والتي تشهد تفشي جائحة كورونا عالمياً، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة المصرية من أي تداعيات محتملة من جراء انتشار هذا الفيروس، مشيرةً إلى أنَّه سيتمّ مراجعة القرار بشكل دوري وفقًا لما يستجد خلال المرحلة المقبلة.