الطقس السيئ يضرب السعودية: أمطار رعدية واحتمال سقوط ثلوج

حالة من الطقس السيء تضرب عدد من المدن بالمملكة العربية السعودية، اليوم، حيث أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيه حول حالة الطقس التي تتضمن أمطارا رعدية بالمدينة المنورة بالإضافة إلى عدد من المحافظات منها ينبع والعلا وبدر وخيبر.

وأوضح المركز في تقريره أن تأثير الأمطار الرعدية يشمل نشاطا في الرياح السطحية، وتدنيا في مدى الرؤية، تستمر حتى الـ 11 مساء، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وترتفع مؤشرات احتمالية تساقط ثلوج على أجزاء من المملكة العربية السعودية في الساعات الأخيرة من مساء اليوم حتى الساعات الأولى من صباح الغد، ووذلك حسب موقع«طقس العرب"»المتخصص في التنبؤات الجوية، وأشار التقرير إلى أن تلك الحالة تعتبر نادرة.

وتصل حالة عدم الاستقرار الجوي للحدود الشمالية إلى ذروتها صباح الغد، بتواجد كتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من الشمال ضمن المرتفع الجوي السيبيري، ويتوقع هطول زخات ثلجية في بعضالأجزاء الشمالية خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

ويتوقع المركز هطول أمطار رعدية غزيزة مسبوقة برياح سطحية على مناطق حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، بينما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشمالية والوسطي والشرقية كذلك على منطقة نجران.

واستقبل الشرق الأوسط خلال الأيام الماضية كتلة هوائية شديدة البرودة وتعرف بـ «المرتفع الجوي السيبيري»، وكانت العراق وسوريا أول من استقبل الكتلة الهوائية الباردة، يستمر المرتفع الجوي السيبيري بالامتداد ليشمل المملكة العربية السعودية والأردن و لبنان وفلسطين.