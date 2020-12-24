السعودية تستثني 4 حالات من قرار تعليق السفر بسبب كورونا

قالت المديرية العامة للجوازات السعودية إن هناك 4 حالات استثنائية مسموح لها بالسفر خارج المملكة، بعد قرار تعليق السفر عبر المنافذ البحرية والبرية، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واتخذت السلطات السعودية، في وقت سابق، قرارًا بوقف الرحلات الجوية مع بريطانيا، بعدما كشفت السلطات البريطانية، رصدها سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» سريعة الانتشار.

وأوضحت الجوازات السعودية، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، ردًا على استفسار، أنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، وتعليق الدخول إلى البلاد عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع.

وأعلنت بريطانيا في 14 ديسمبر الجاري، ظهور سلالة جديدة من الفيروس، وقالت السلطات البريطانية، في ذلك الوقت، إن السلالة انتشرت بوتيرة سريعة بجنوب شرقي المملكة، بما في ذلك لندن.

وأوضحت الجوازات السعودية، أنه يستثنى حركة نقل البضائع والسلع، وسلاسل الإمداد، والحالات الاستثنائية.

وكان مصدر مسؤول في الداخلية السعودية قال في وقت سابق، إن تعليق جميع الرحلات الجوية سيكون مؤقتًا وسيشمل جميع الرحلات، إلا في حالات استثنائية، كما أن التعليق لن يشمل الرحلات الأجنبية الموجودة حاليًا في الأراضي السعودية، إذ سيسمح لها بالمغادرة.

وقال وزارة الصحة البريطانية، أمس الأربعاء، إن السلالة مقلقة للغاية، كما انها سريعة الانتشار.

وفي سياق متصل، تخطى عدد الذين تلقوا لقاح «فايزر» ضد كورونا في السعودية حتى الآن في أرقام أولية 10 آلاف شخص، فيما بلغ عدد المسجلين في المملكة، للتطعيم باللقاح، أمس الأربعاء أكثر من نصف مليون شخص.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية على موقع التدوينات «تويتر» أن 500178 شخصا سجلوا للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكدت على أن اللقاح آمن ومعتمد وفعال، ولا يؤثر على الجينات، مشددة على أن شركة فايزر الأمريكية أكدت فعالية اللقاح أيضا ضد السلالة الجديدة من كورونا.

وكانت السلطات الصحية في السعودية، أعلنت امس الأربعاء، تسجيل 177 حالة إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 361536 حالة، مشيرة إلى تسجيل 9 حالات وفاة، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بكورونا المستجد إلى 6148 حالة.