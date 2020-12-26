وزير التعليم العالي يفتتح فرع جامعة التعلم الإلكتروني بالفيوم

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور هشام عبدالسلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، اليوم السبت، مقر فرع جامعة التعلم الإلكتروني بجامعة الفيوم.

وصرح الدكتور أحمد جابر شديد بأن برامج فرع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تتضمن الدراسة باللغة الإنجليزية في برنامجين، هما الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وبرنامج إدارة الأعمال، ويستقبل المركز طلاب الفرقة الأولى فقط، وهي تعتبر مرحلة أولى لمراحل تطويره في المستقبل.

وأضاف أن المركز يشمل مدرجا يسع 120 طالباً في الظروف الطبيعية، ومجهزا بأحدث الوسائل التكنولوجية للتعلم الإلكتروني، بالإضافة إلى شاشات ذكية تعمل باللمس ومزودة بوحدة متكاملة للبث والاستقبال عالية الجودة، كما يشمل المركز معملاً للحاسب الآلي يضم 30 جهاز كمبيوتر متكامل، وقاعة تدريس، وغرف للإداريين والهيئة المعاونة ومنسق عام المركز.

كما افتتح وزير التعليم العالي وحدة اللياقة البدنية والتأهيل الحركي والقياسات الفسيولوجية (الجيم) بجامعة الفيوم، وأشار رئيس الجامعة إلى أن وحدة اللياقة البدنية تم إنشاؤها على مساحة تبلغ حوالي 520 متراً مربعاً، بتكلفة إجمالية تجاوزت 5 ملايين جنيه، وتشمل قسم للتأهيل الحركي والاستشفاء، مزود بأحدث أجهزة وأدوات التدليك والتمرينات العلاجية والساونا والجاكوزي وحمام البخار، بالإضافة إلى حوضين للعلاج المائي.

كما افتتح وزير التعليم العالي المبنى الجديد الخاص بكلية الحاسبات والمعلومات، والذي يتكون من 5 طوابق، ويضم 3 مدرجات و14 معملاً للحاسب الآلي، ويمتد المبنى على مساحة تبلغ حوالي 1500 متر مربع، حيث بدأت الأعمال الإنشائية به في مايو 2016، وتم الانتهاء من تنفيذه في يونيو 2020، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 40 مليون جنيه.