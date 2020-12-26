فيديو.. عبد الله رشدي يهاجم عبده ماهر والبحيري: ينكرون الصلاة على النبي

شن الداعية عبدالله رشدي هجوما على إسلام البحيري وأحمد عبده ماهر، متهما إياهم بأنهما ينكران الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولفت إلى أن العلمانيين أو التنويريين لم يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ضد الإساءة التي صدرت من صحيفة فرنسية، كما أكد أن هؤلاء غرضهم محاربة دين الله "حتى الصلاة على النبي مش عايزينا نقولها" بحسب تعبيره.

وتابع رشدي في فيديو جديد بثه على صفحته بموقع يوتيوب بعنوان "رد قاطع من الشيخ عبدالله رشدي على أحمد عبده ماهر في إنكاره الصلاة على النبي" قائلا إنه "من العجائب التي عرضت علي والأمور التي ما كنت أظن أنها تصدر عن عاقل أو مسلم، وهي أن هذا الفريق المسمى بالفريق التنويري أو العلماني عندهم إشكالية مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ورأيت هذا الكلام في أكثر من مقطع من الفيديوهات".

وواصل رشدي" يقولون إن مفيش حاجة اسمها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون "مفيش داعي لتكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكر اسمه وهذا الكلام سمعته من اثنين منهما وهما اسلام البحيري وأحمد عبده ماهر".

العلمانيون لم يدافعوا عن النبي في أزمة الرسوم

وتابع رشدي "طبعا أنا لا أعجب أنهما قالا هذا الأمر وإن كنت قد عجبت في البداية لكن عندما أقرن كلامهم هذا بكلام إسلام البحيري عن فكرة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنها شيئ غير مطلوب، وانني ممكن أدخل الجنة مع أني أكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وممكن ربنا يقبلني يوم القيامة وانا رايحله وبقوله مش مؤمن بنبيك، وكفرت وجحدت بنبيك وهدخل الجنة بالعمل الصالح، طبعا ده كلام فارغ يناقض ما ورد في القرآن".

البحيري وماهر يهاجمون الدين

وأوضح رشدي أن كلام البحيري وماهر يعني أن المصحف الشريف في حذ ذاته ليس شرطا أن تؤمن به لأنه جاء عن طريق سيدنا النبي وهما بيقولوا الايمان بسيدنا النبي مش شرط وبالتالي عدم الإيمان بالرسالة التي جاء بها وهي القرآن.

وتابع "تلاقيهم لما جهه موضوع فرنسا لم يفتحوا أفواههم وحاولوا ياخذوا الموضوع في منحى سياسي وقالوا انها صراعات سياسية، واحد قل أدبه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعمل كاريكاتير عليه، انت كمسلم ومحب لله ورسوله تزعل وتغضب والا تعمل زي الفرخة وتقول عندي سلام مع الآخرين".

وواصل أيضا قائلا "حد قالك افتح رشاش واضرب الاخرين بالنار؟، بس لازم تعرف الاخر انك غضبان وتاخد موقف، واننا لا نقبل هذا الامر وهذه الإساءة ونكتب على وسائل التواصل بأن ما حدث ليس حرية شخصية، مثلما تفعل حينما تمس ارائك السياسية، فلا تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهون عندك من ارائك السياسية، ولا تعطي هؤلاء مبررا في أن يفعلوا ما يشاءون باسم الحرية القيم الانسانية، كل هذا كلام فارغ فالدين فوق كل شيئ ولا نقبل أن يمس ديننا أو رسولنا بأي اساءة".