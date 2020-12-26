مفاجأة.. مصدر أمني: لا توجد شبهة جنائية في واقعة اختفاء فتيات المحلة

فجر مصدر أمني مفاجأة حول واقعة اختفاء 3 شقيقات في ظروف غامضة، بمدينة المحلة منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي حيث أكد المصدر أن التحريات المبدئية تشير إلى عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وأن الفتيات غادرن منزل الأسرة بمحض إرادتهن بسبب خلافات أسرية مع الأب.

وأوضح المصدر أن فتيات المحلة هن «ياسمين 22 سنة، ونرمين 18 سنة، وندا 8 سنوات» غادرن المنزل في 13 أكتوبر الماضي بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، ولم يعن حتى الآن وأنهن خرجن بمحض إرادتهن دون إجبار من أحد وأن التحقيقات والتحريات جارية حاليا لكشف التفاصيل الكاملة للواقعة.

وأشار المصدر إلى أن الشقيقة الكبرى اعتادت رفض العرسان مما دفع والدها للتشاجر معها فخرجت مع شقيقتيها لكنهن اختفين فجأة ودون سابق إنذار ولم يعدن حتى الآن.

وعقب واقعة الاختفاء تقدم الأب ببلاغ للأجهزة الأمنية قال فيه إنه لم يستدل على أي أثر وبحث عنهن في أقسام الشرطة والمستشفيات بجميع المحافظات، الأمر الذي تسبب في إصابة والدتهن بوعكة صحية بالغة، طرحتها فراش المرض، ولم تعد قادرة على الحركة، منذ اختفاء بناتها، لدرجة أنها فقدت الأمل في عودتهن.

الأب: وزعت أوصافهن على المساجد

وأضاف الأب في بلاغه أنه وزع أوصافهن على المساجد والمستشفيات والمحلات وجميع الشوارع، على أمل العثور على أي أثر لهن وأنه لم يتلق أي اتصالات تفيد باختطافهن، مناشدا كل من يستدل على بناته سرعة إبلاغ الأجهزة الأمنية، معربا عن أمله في عودتهن سالمات إلى حضن والدتهن المريضة.

وأصدر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، المستشار عماد سالم، تعليمات عاجلة إلى رئيس نيابات شرق طنطا الكلية، بفتح التحقيق في واقعه اختفاء الفتيات الثلاثة، وسرعه تحريات المباحث حول الواقعة لكشف لغز اختفاء الفتيات وسماع أقوال الأب.