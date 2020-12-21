رئيس المحلة يتابع أعمال التطوير بمساكن الجمهورية بحي ثان

باشر اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، أعمال تطوير منطقة مساكن الجمهورية بنطاق حي ثان المحلة، في إطار المشاركة المجتمعية التي رفعت شعار «فيها حاجة حلوة» لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، بضرورة رفع كفاة العمل وتلبية احتياجات كافة الأسر والعائلات الأكثر فقرا لتأمين أرواح وحياة المواطنين.

وفي المقابل، أكد رئيس المدينة على تطوير المناطق السكنية، التي تتضمن أكثر من 700 شقة سكنية، ويقطنها عدد كبير من المواطنين بالمدينة العمالية في نطاق حي ثاني المحله الكبرى.

كما أشار رئيس المدينة إلى أنه تجرى أعمال مكثفة بهذه المنطقة، منها تغيير خطوط الصرف بها لمسافات بلغت 450 متر تقريبا، متمثله في 3 شوارع، وتم إنشاء خطوط الصرف الجديدة بأقطار 8 و 10 بوصة «ضعف أقطار المواسير السابقة المتهالكة».

وأشار رئيس المدينة، إلى تغيير مواسير الصرف المنزلية بعدد 20 عمارة سكنيه حتى الآن، كما تواصلت أعمال تغيير خطوط مياه الشرب واستبدالها بخطوط جديده تستوعب الكثافة السكانية الموجودة بالمنطقة المذكورة، حفاظا على صالح المواطنين.

كما تابع محافظ الغربية، استمرار جهود المراكز والمدن والأحياء في تطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمباني الحكومية، تنفيذا للإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قامت رئاسة مركز ومدينة زفتى، بإشراف السيد هشام أبو المكارم، رئيس المركز والمدينة، بتطهير موقف السيارات بقرية حانوت، وكذلك الوحدة الصحية بالقرية، كما تم تعقيم مواقف طنطا والمحلة والقاهرة، التابعة للمركز والمدينة.

وفي ذات السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بتطهير مباني ديوان الوحدة المحلية ورش وتطهير موقف السيارات، ورش وتطهير المبني الإداري للوحدة المحلية بميت حواي والمصالح الحكومية بها، كما تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بتلك الأماكن.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة سمنود، بتطهير وتعقيم جراج الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية وكذلك المواقف العمومية لنقل الركاب بنطاق المركز وموقف السرفيس الداخلي بالمدينة.