رانيا يوسف تواصل تصريحاتها الصادمة: «الذكور كتير والرجالة قليلين أوي» (فيديو)

نشر المذيع العراقي نزار الفارس، اليوم، إعلانًأ جديدًا لحلقته المرتقبة مع الفنانة رانيا يوسف، تحت عنوان «حلقة نارية مع النجمة رانيا يوسف»، والمقرر إذاعتها ليلة رأس السنة الجديدة 2021 عبر قناة «الرشيد» الفضائية.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من الجدل الذي صاحب «البرومو» الأول للحلقة والذي لم يتجاوز الـ20 ثانية والتي تحدثت فيه الفنانة المصرية عن مفاتن جسدها.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف، خلال «البرومو» الجديد وهي تتحدث عن الرجال قائلة: «الذكور كتير، بس الرجالة قليلين أوي»، وذلك ردًا على سؤال المذيع العراقي لها بشأن «عن أكثر شيء تحبه في الرجال؟».

وفيما يخص السؤال المتعلق بـ«هل المرأة تفرح بالمعاكسات والكلام الجميل؟»، ردت رانيا يوسف على تساؤل المذيع العراقي قائلة: «لما تبقى في سياق محترم ولطيف»، واستعان المذيع بمقطع من موسيقى إسرائيلية لتقاطعه «رانيا» بقولها «ده فخ إنت عايز تعملي فخ؟!».

وكانت حالة من الجدل صاحبت التصريحات المثيرة للفنانة رانيا يوسف بشأن قولها «عندي مؤخرة مميزة» ردًا على سؤال لمذيع عراقي بشأن ارتداءها فستان أبيض يبرز مفاتنها، وتعرضت لانتقادات كثيرة على صفحات السوشيال ميديا، ومن قِبل عدد من الفنانين أبرزهم حسن يوسف، الذي تساءل عن دور نقابة الممثلين بشأن هذه الكلام الفج؟ والفنان فاروق فلوكس، الذي اتهمها بأنها تتعمد الإثارة بما يقلل من شأنها بالرغم من موهبتها في التمثيل، وانتقد الفنان توفيق رشوان مثل هذه التصريحات غير اللائقة، واكتفى طليقها ووالد بناتها المنتج محمد مختار بقوله «مش عايز أعرف عنها حاجة».