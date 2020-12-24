«المهن التمثيلية» عن فيديو رانيا يوسف «المثير»: سنفحصه

قال الفنان أشرف طلبة، سكرتير نقابة المهن التمثيلية، إنه سيتم الاطلاع على الفيديو الذي نشرته الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتحدثت فيه عن مفاتن جسدها، والوقوف على العبارات التي جاءت على لسانها فيه.

وكانت الفنانة رانيا يوسف، قد نشرت عبر حسابها بموقع «فيسبوك» فيديو مقتضب مدته 20 ثانية «برومو» من لقاء تليفزيوني أجراه مؤخرًا معها المذيع العراقي نزار الفارس، وسيعرض اللقاء كاملًا عبر قناة «الرشيد» الفضائية مع بداية العام الجديد، ضمن احتفالية رأس السنة الميلادية.

وفي اللقاء التليفزيوني المرتقب، سألها المذيع العراقي عن إثارتها الجدل خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 مؤخرًا، وارتداءها فستان أبيض يُبرز مفاتن جسدها بشكل مثير، لترد عليه رانيا يوسف، بأنها ليس بمفردها التي تبرز مفاتنها ولكن هناك فنانات يفعلن ذلك، مع إضافتها عبارة أخرى ضاحكة «ممكن تكون مؤخرتي مميزة شوية».

وعن موقف نقابة المهن التمثيلية من كلمات رانيا يوسف عن مفاتن جسدها، قال أشرف طلبة، سكرتير النقابة لـ«الوطن»، إنه لم يطلع على الفيديو، ولكن سيقوم بفحصه والتواصل مع أعضاء النقابة لمعرفة إذا كان هناك أي اجراء ضدها من عدمه.

وأضاف بقوله «النقابة لم تأتيها شكوى في هذا الأمر، وقبل اتخاذ أي قرار يجب أن نتبين حقيقة ماقالته أولًا بعيدًا عن ضجة السوشيال ميديا التي قد يحدث فيها كثيرًا تهويل وتهوين للأمور»، مشيرًا إلى أن نقابة الممثلين لا تنتظر شكوى من أحد حتى تتحرك للقيام بدورها، وممكن التحرك من تلقاء أنفسنا إذا وجد أن الأمر غير لائق بالفعل.

وكان المنتج محمد مختار، طليق الفنانة رانيا يوسف ووالد ابنتيها، قال لـ«الوطن» عن فيديو زوجته السابقة بشأن إبرازمفاتنها «مشوفتش الفيديو، ومش عايز أشوفه، ولا عايز أعرف أي حاجة عنها».