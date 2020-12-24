فاروق فلوكس يهاجم رانيا يوسف بعد تفاخرها بمفاتنها: هتهدى لو اتجوزت

أعرب الفنان فاروق فلوكس، عن استياءه الشديد، من تصريحات الفنانة رانيا يوسف الأخيرة، بشأن تفاخرها بمفاتنها والدفاع عن إطلالاتها في المهرجانات السينمائية التي قد تبرز ملامح جسدها بشكلٍ مثير، بقولها «مؤخرتي مميزة».

وقال فاروق فلوكس، في تصريح «الوطن»، إن «الأجيال الجديدة في الوسط الفني بتقول أي كلام.. ورانيا يوسف رغم إنها ممثلة كويسة ولها طلة حلوة على التليفزيون، إلا أنها بتقول كلام يُقلل من نفسها ومن الوسط بشكلٍ عام»، داعيًا لها بقوله: «ربنا يشفيها من هذه الأقاويل».

وتابع أنّ: «رانيا يوسف بتستعرض نفسها بطريقة فجة، ومش عارف بقالها فترة مش مظبوطة ليه؟، هي ممكن تخسر الجمهور بسبب تصريحاتها دي"، لافتًا بقوله: "قد تكون الإطلالات الفجة دي في آخر سنتين وظهورها بشكلٍ مثير في المهرجانات لأنها ليست متزوجة، وأعتقد ده نتيجة تواجدها لوحدها وكانت هتكون أهدى من كده لو متزوجة».

وكانت رانيا يوسف، قد أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد نشرها برومو قصير من حوارها التليفزيوني في برنامج «مع الفارس» للمُذيع العراقي نزار الفارس، والمُقرر عرضه عبر قناة «الرشيد» الفضائية يوم 31 ديسمبر الجاري، ضمن احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.

ودافعت رانيا يوسف، عن إطلالاتها الجريئة التي تظهر بها في المهرجانات السينمائية والمحافل الفنية، وتعمدها ارتداء فساتين ضيقة تُبرز ملامحها جسدها بشكلٍ مثير، قائلة: «الفنانات كلهم كده، لكن أنا عشان مؤخرتي مميزة».

ويُعرض لـ رانيا يوسف، حاليًا، الجزء الثاني من مسلسل «الآنسة فرح» ويُشاركها في البطولة كلّ من الفنانة أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، ومحمد كيلاني، وعارفة عبد الرسول، وتامر فرج.

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل «الآنسة فرح»، حول استكمال حكاية فرح وعائلتها بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف، فبعدما مرت الأخيرة بحادث غير مجرى حياتها، تنطلق الأحداث الجديدة من داخل المستشفى لحظة وضع فرح لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها، والكثير من التطورات الكوميدية.