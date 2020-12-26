جامعة المنصورة تنفي تعطيل الدراسة أو تأجيل الامتحانات أسبوعين

نفت جامعة المنصورة، اليوم، صحة ما يتداول بشأن منشور قرار وزاري بتعطيل الدراسة، أو امتحانات الفصل الدراسي الأول، بداية من 27 ديسمبر الجاري، مؤكدة أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، ولا يوجد أي أساس له، ولم يصدر أي قرارا بذلك.

وأكدت الجامعة، في بيان لها، أن المستند المنشور، والمنسوب لوزير التعليم العالي، ويحمل لوجو وزارة التعليم العالي مزيف، وغير صحيح جملة وتفصيلا.

وحذرت الجامعة جمهورها ومنتسبيها من تداول أي مستند مفبرك وغير صحيح، بشأن تعليق الدراسة والامتحانات، وأهابت بالجميع التأكد من القرارات الرسمية عن طريق الصفحات الرسمية للوزارة والجامعة.

وأكدت الجامعة عدم صحة ما ورد في المستند المزور، الذي ذكر أنه «بناء على اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم 26 ديسمبر 2020، بشأن استخدام المستشفيات الجامعية وملحقاتها كمستشفى عزل، وتعطيل الدراسة بالجامعات، واستكمال الدراسة عن طريق التعلم عن بعد من يوم 27 ديسمبر، وتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين لتقام في الفترة من 30 يناير حتى 18 فبراير 2021، في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد».

من جهة أخري، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار المنسوب للوزير الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات، وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل، والذي يتداول على منصات التواصل الاجتماعي، عار تماما من الصحة، وأن الوزارة اتخذت الاجراءات القانونية كافة، ضد مروجي هذه الشائعات، وأبلغت الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مزوري القرار ومروجيه على مواقع التواصل.