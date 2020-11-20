جامعة الإسكندرية تعطل الدراسة غدا في الكليات والمعاهد

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، قراراً بتعطيل الدراسة غداً السبت، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها أون لاين، وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد.

يأتي ذلك بسبب حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة التي تشهدها المحافظة، والتي تستمر خلال الساعات القادمة، وفقاً للمعلومات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس.

واستثنى القرار، القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، الأمن الجامعي، والعاملين فى إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوباتجيات، وما يحدده عمداء الكليات والمعاهد وفق إحتياجات كلياتهم ومعاهدهم، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.