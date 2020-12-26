«التخطيط» تخصص 5.8 مليار جنيه استثمارات للوادي الجديد بخطة 2020-2021

أصدَرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا تستعرض فيه ملامح «خطة المواطن الاستثمارية» في محافظة الوادي الجديد للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنَّ خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تولى أهمية بالغة بالعدالة المكانية، في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، مما يمثل أثراً إيجابيًا على المجتمع من منظور التماسك والاستقرار وتحقيق النمو الاحتوائي المُستدام، فضلًا عن تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية، وهو ما يعد هدف محوري تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت أنَّ إطلاق «خطة المواطن»، يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة مع كل شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة .

وأكّدت أنَّ محافظة الوادي الجديد تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والقدرات التنافسية الكبيرة التي تسهم في خلق مزيد من فرص العمل اللائق، لافتة إلى أهمية عملية التوطين بالمحافظة للاستفادة من الموارد التي تتمتع بها واستغلالها.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الوادي الجديد، أوضحت السعيد أنَّ عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 153 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الوادي الجديد بخطة عام 20/2021 تبلغ 5.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 21% عن خطة عام 2019-2020 تمثل 2.5% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الوادي الجديد بخطة عام 20/2021، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,5 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 25,5%، ويخص قطاع البترول استثمارات بقيمة 1,7 مليار جنيه بنسبة 29,3%، ويخص قطاع الكهرباء 1,4 مليار جنيه بنسبة 23,8%، إلى جانب توجيه 366,5 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 6,4%، علاوة على توجيه 276 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 4,8%، إضافة إلى توجيه 593,4 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 10%.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنَّ أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة الوادي الجديد في خطة 2021/20 تتمثل في توجيه 283.8 مليون جنيه للمياه والصرف الصحي، وتتمثل أهم مشروعات القطاع في استكمال تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة بمساحة 101,7 فدان، إلى جانب استكمال إنشاء ورصف محور ربط بين الفرافرة وديروط بطول 285 كم بالوادي الجديد في قسم شرطة الخارجة.

وفي مجال خدمات الكهرباء تتمثل أهم المشروعات وفقا للتقرير في استكمال التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات من خلال الشبكة القومية للكهرباء بتكلفة 665 مليون جنيه، علاوة على تأمين التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات بتكلفة 705 ملايين جنيه، وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي تتمثل أهم المشروعات بخطة عام 20/2021 في استكمال مراكز التنمية الاقليمية ونشر الثقافة العلمية، استكمال إنشاء مبنى كلية الطب البيطري بالمحافظة، علاوة على استكمال مبنى كلية الزراعة، فضلا عن إعادة تأهيل مبنى كلية الطب البشري.

وفيما يتعلق بالمستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية في خطة عام 20/2021 في المحافظ،ة لفت التقرير إلى أن الخطة تستهدف رصف طرق محلية بحوالي 94,8 مليون جنيه، توجيه 29,7 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة.

أما عن ملامح مبادرة حياة كريمة بمحافظة الوادي الجديد، فأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى استفادة 12 قرية بالمحافظة من المبادرة وأن حجم استثمارات المبادرة بالمحافظة يبلغ 400 مليون جنيه، ويبلغ عدد المستفيدين نحو 20,3 ألف مواطن.

جدير بالذكر أنَّ «خطة المواطن» تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين، وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.