8 مراحل لمراجعة فاتورة الكهرباء قبل إصدارها.. تعرف عليها

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أصدر تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، بالالتزام بقواعد وضوابط مراجعة فاتورة الكهرباء الشهرية، والتي تمر بـ8 مراحل قبل إصدارها ووصولها للمواطن، خاصة مع بدء تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء منذ شهر أغسطس الماضي.

استبعاد القراءات الشاذة

تنشر «الوطن» المراحل التي تقوم بها شركات توزيع الكهرباء، لمراجعة فاتورة الاستهلاك الشهرية قبل طباعتها وإصدارها واستبعاد القراءات الشاذة منها، والتي لاتعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشترك، لكي يتم تفادي الأخطاء التى تؤدي إلى ارتفاع في الفاتورة.

المراحل التي تقوم بها شركات التوزيع لمراجعه فاتورة الاستهلاك:

المرحلة الأولى

تبدأ بتفريغ القراءة الموجودة بصور عدادات الكهرباء التي يتم التقاطها بواسطة شركة «شعاع».

المرحلة الثانية

إرسال القراءات التي تم تفريغها لغرفة تحديث القراءات بالإدارة التابعة لها الكشاف.

المرحلة الثالثة

إعادة إرسال القراءات إلى غرفة تحديث القراءات المركزية لمراجعتها.

المرحلة الرابعة

إرسال القراءات لمركز الإصدار لمراجعتها مرة أخرى، والتأكد من عدم وجود أي قراءات شاذة.

المرحلة الخامسة

الإرسال لمركز إصدار القراءات بإدارة الحسابات لكل فرع من فروع التابعة لشركة توزيع الكهرباء.

المرحلة السادسة

الانتهاء من مراجعه فواتير الاستهلاك الشهرية لتتم عملية الطباعة.

المرحلة السابعة

وهي المرحلة التي يقوم كل فرع بشركة توزيع الكهرباء بمراجعة الفواتير بعد طباعتها بمركز الإصدار قبل عرضها على المشترك.

المرحلة الثامنة

توزيع الفواتير للمحصل لبدء عمليات التحصيل في اليوم الأول من كل شهر.

مقارنة قيمة الفاتورة بقراءة العداد

وأكد المصدر، أنه يجب على المواطن مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية قبل سداد قيمتها لمندوب شركة الكهرباء، سواء من حيث قيمة الفاتورة ومقارنتها بقراءة العداد، أو من حيث وجود ختم رئيس الشركة والعلامة المائية والباركود، للتأكد من صحتها قبل سداد القيمة.