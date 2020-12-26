مزارع إسماعيلاوي: الري الحديث وفر وقتنا وجهدنا (فيديو)

أكد مختار محمد أحد المزارعين بمدينة فايد بالإسماعيلية، أن الري الحديث وفر على المزارعين الوقت والمجهود والعمالة والمياه والتكلفة، شارحا أن الري بالغمر لم يكن يمكن الزراعة للمساحات الكبيرة في وقت واحد حيث كانت تكلفتها مرتفعة جدا، ولكن الآن الر يتم بالميكنة وقلت الأيدي العاملة مما وفر الوقت وسهل الزراعة وجعلها تتم بسرعة كبيرة.

ممكن أروي 120 فدانا في 5 ساعات

وأضاف مختار خلال حديثه مع الإعلامي أحمد بشتو ببرنامج «مصر بتبني»، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الري الحديث يوفر المياه بشكل كبير جدا، ولايوجد مقارنة بالنسبة لتوفير المياه بينه وبين الري بالغمر، بالإضافة إلى تغطية مساحات أكبر من الأرض المزروعة لريها، «أقدر أسقي أكتر من 100 فدان في 5 أو 6 ساعات، وما أعتقدش إنه الري التقليدي يخليني أقدر أسقي المساحة في وقت واحد، مما قلل كمية المياه وقلل الوقت وخلاني أقدر أروي 120 فدان في 5 ساعات وخلاني أتحكم في كمية المياه».

دراسة جدوى قبل شراء البيفوت

وشرح مختار أن الري الحديث يكون عن طريق الري الحديث أو الري بالرشاشات أو البيفوت، حيث يتم دراسة الجدوى قبل كل مرة يتم شراء جهاز البيفوت به «بشوف كام فدان هحتاج أجيب ليه الجهاز لأنه على حسب المساحة هيتم تحديد هنجيب المستعمل ولا الجديد، المستعمل ممكن يكلف 700 ألف جنيه ولكن بيشتغل حوالي 5 أو 6 سنين، وسعره بيتقسم على السنين دي والمحاصيل اللي بزرعها وفي النهاية بكون وفرت».

على حسب نوعية المحصول يتم تحديد طريقة الري

وشدد مختار على أن البنوك المصرية جميعها تقدم مساهمات ومساعدات للشباب والمستثمرين والمصدرين «يقدروا يآخدو قرض بضمان الأرض ويشتغل وبتكون فايدته قليلة جد»، موضحا أنه على حسب نوعية المحصول يتم تحديد طريقة الري التي سيتم استخدامها من البيفوت أو الرشاشات أو التنقيط.