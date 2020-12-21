زراعة دمياط: تحويل 5400 فدان من الري بالغمر إلى الري الحديث

قال المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، إن المديرية شهدت تحويل 4687 فدانًا من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط، على نفقة المزارعين، بعد توعيتهم بفوائد المنظومة الجديدة للري الحديث في تخفيض تكاليف الإنتاج من الأسمدة والتقاوي والمبيدات ومكافحة الحشائش والأمراض، وأيضاً ترشيد المياه مع زيادة الإنتاجية ومساحة الأرض، نتيجة لإلغاء المساقي والحدود.

وأضاف أن بعض المزارعين تقدّموا بطلبات للتحول للري الحديث، بديلاً عن الغمر لنحو 723 فدانًا وتم رفع الإحداثيات لهذه المساحات وإرسالها إلى وحدة تطوير الري الحقلي بالوزارة لعمل تصميمات التنفيذ وبالتالي يكون إجمالى مساحات الري الحديث بالمحافظة 5410 أفدنة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن متابعة تنفيذ منظومة الرى الحديث.

وأجرى وكيل الوزارة جولة تفقدية، اليوم، للمناطق الزراعية بنطاق المحافظة برفقة المهندس أحمد هيكل، مدير المكتب الفني بالمديرية وقيادات المديرية، للوقوف على جودة الزراعات ومدى تأثرها بالتقلبات الجوية، ووجّه إلى رصد التلقبات وحصرها.

وعقب انتهاء الجولة، افتتح وكيل وزارة الزراعة برنامج التدريب الأساسي لمطبّقي المبيدات والمنعقد بديوان المديرية في أول أيامه، حيث حاضر بالبرنامج الدكتور رضا الشرقاوي والدكتور هاني لاشين، في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين مديرية الزراعة بدمياط والمعمل المركزي للمبيدات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

وعقد المهندس "عبدالسميع" اجتماعًا موسعًا، مع مديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية، استعرض خلاله أهم المستجدات المتعلقة بأعمال القطاع الزراعي بالمحافظة.

وناقش الاجتماع المساعي المبذولة لتطوير القطاع الزراعي من خلال تنفيذ مشروعات "ملء الفراغات وإحياء البتلو" وتطوير مراكز تجميع وتصنيع الألبان والتحول لنظم الري الحديث وتطوير الري الحقلي (تبطين المراوي) ومشروع ميكنة دورات العمل بالحيازات الزراعية (كارت الفلاح)"، وغيرها من المشروعات التي تخدم قطاع الزراعة.