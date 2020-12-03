"الري": النظام الحديث يوفر المياه والأسمدة والطاقة والعمالة

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن نظام الري الحديث، يوفر في المياه والأسمدة والطاقة والعمالة، كما يعمل على زيادة إنتاجية المحاصيل الخاصة بالأراضي الزراعية، ما يعود عليه بمكاسب اقتصادية عالية.

وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية "DMC"، أن هناك جهاز جديد يقوم بقياس نسب الرطوبة في التربة الزراعية، حيث أنه في حال وجدت نسبة من المياه عالية في التربة، يؤدى ذلك إلى إجهاد النبات.

وأوضح أن الأمر بالمثل حال نقصت كمية المياه في التربة، فيما يقوم ذلك الجهاز بتحديد الكمية المناسبة التي يحتاجها المحصول كلا على حده، والوزارة قامت بإنتاج تلك الأجهزة وتم توزيعها على مناطق ريادية لتجربتها.

وأكد أن تلك المجسات جرى إنشاءها عبر مهندسي وزارة الموارد المائية والري، وتم إنتاج عدد مبدئي وجرى توزيعه على مناطق تستخدم الري الحديث: "الجهاز بيقيس الرطوبة وأول ما الرطوبة توصل لمعدل معين تصل رساله للفلاح لإغلاق أو فتح شبكة الري، والتجربة اللي بنقوم بيها حتى الان هي بنظام يدوية، وجاري دراسة تطوير الأمر ليكون بشكل إلكتروني مستقبلا".

وأشار إلى أن ذلك النظام الجديد، لن يكون مكلفا بدرجة كبيرة، والمزارعين يستطيعوا الحصول على قروض من أحد البنوك لإقامة ذلك المشروع، وخلال الفترة الماضية، قام عدد من المزارعين بإجراء سبل الري الحديث ما أثر بدوره على نسبه الربحية لهم، وهو الأمر الذي يجوز تطبيقه على كافة المحاصيل الزراعية.

وتابع: "النظام الجديد يزيد الإنتاجية، والوزير لما زار الدقهلية وجد زيادة إنتاجيه الفدان من 25 طن لـ40 طن، وانخفض استهلاك المبيدات الحشرية من 15 شيكارة لـ6 شكائر فقط، ومن سيشارك في هذا النظام سيكون بشكل اختياري، وحاليا يظل الأمر في طور التجربة، وأكثر المحافظات التي يتم فيها ذلك النظام في محافظة الدقهلية"