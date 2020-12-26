عفاف شعيب وصفته بـ«عدم الرجولة».. رأي الدين في غسل الزوج للصحون

أثارت الفنانة عفاف شعيب، حالة من الجدل بعد انتقادها للرجل الذي يساعد زوجته في أعمال المطبخ، قائلة: «الراجل اللى يفضل يغسل المواعين ميبقاش راجل»، وبالرجوع للحكم الشرعي، تجد أن الإسلام حث المسلم على مساعدة آل بيته في قضاء حوائجهم وفي أعمال المنزل.

الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، هاجمت في تصريحاتها لـ«الوطن»، الفنانة عفاف شعيب، مؤكدة أن ضعف الثقافة الدينية لدى كثيرين يجعلهم يعتقدون بأن قناعتهم الشخصية حكر على المجتمع والدين، وبالنسبة لمساعدة الرجل لزوجته في مهام المنزل والمطبخ حتى لو غسيل المواعين، فلا يوجد مانع شرعي في ذلك، بل إن الإسلام دعا الزوج لمساعدته زوجته.

ضعف الثقافة الدينية

وأضافت: «كان النبي الكريم، مساعداً لزوجاته، فكان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، ويخيط ثوبه، ويعمل في بيته ما يعمل أحدكم في بيته، فإذا كان سيدنا النبي يعمل بعمل آل بيته فكيف نقول إن مساعدة الرجل لزوجته عيب وأنه مش راجل، فمن يقول بذلك لديه قلة في الثقافة الدينية».

وأوضحت نصير أن المساعدة من قبل الرجل لزوجته هي قمة في المودة والرحمة والرجولة ونحن في المجتمع الشرقي نعاني من عدم مساعدة الزوج لزوجته، بل علينا أن نحث الرجل للوقوف بجانب زوجته فهذا قمة في الرجولة.

إحسان العشرة

في سياق متصل، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الإسلام أمر الزوج بإحسان عشرة زوجته، وأخبر سبحانه أن الحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة والرحمة، فقال تعالى «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون».

أضافت الدار، عبر موقعها الرسمي: جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معيار الخيرية في الأزواج قائما على حسن معاملتهم لزوجاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي» رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها، وحض الشرع على الرفق في معالجة الأخطاء، ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفق في الأمر كله، فقال: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه» رواه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.