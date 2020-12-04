آمنة نصير: هناك من يتربص بي وحديثي عن زواج المسلمة اختطف من سياقه

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إنها أستاذ فسلفة وعقيدة أي جمعت ما بين نور العقل ونور العقيدة ما سمح لها بوجود مساحة للفكر والتأمل والاجتهاد، والذي تتعامل معه بحذر شديد، ولا أطلق لعقلي العنان يقول ما يشاء ولا تطلق لمعلوماتها أو علمها للإدلاء بكل شيء.

وأضافت "نصير"، خلال لقاء ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، "أنا عارفة إني في مجتمع محدود جدا للتقبل في المختلف فيه، وممكن المختلف فيه مفيهوش أي حرمانية لكن مجرد الفكرة الغريبة تعمل حالة من الصداع للكثير من الناس، وهناك من يتربص بي".

وأكدت أن حديثها حول زواج المسلمات من غير المسلم اختطف من سياقه ومن مجاله ومن التحذير الذي حذرت منه. "أنا من الصعيد ولو تقدم ليا من الإسكندرية هرفضه"، وهذا دليل على اختلاف الثقافات.

ولفتت إلى أن هناك فرق بين الارتضاء بشيء وطرح قضية قابلة للحوار، والكثير لا يستطيع التفرقة بينهما، موضحة أن ابنها المستشار الدمرداش العقالي، وهو حاصل على الدكتوراه في الشريعة والقانون، يدرك تفكير والدته جيدا، ويأخذه بعلاته، وفي كثير من الأحيان يقول لها: "يا أمي المجتمع غير مهيأ لسماع مثل هذه القضايا الفلسفية" فترد عليه هذا قدر الفلاسفة .