رئيس التحرير

محمود مسلم

آمنة نصير: هناك من يتربص بي وحديثي عن زواج المسلمة اختطف من سياقه

كتب:

محمد عزالدين
11:59 م | الجمعة 04 ديسمبر 2020
الدكتورة آمنة نصير

الدكتورة آمنة نصير

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إنها أستاذ فسلفة وعقيدة أي جمعت ما بين نور العقل ونور العقيدة ما سمح لها بوجود مساحة للفكر والتأمل والاجتهاد، والذي تتعامل معه بحذر شديد، ولا أطلق لعقلي العنان يقول ما يشاء ولا تطلق لمعلوماتها أو علمها للإدلاء بكل شيء.

وأضافت "نصير"، خلال لقاء ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، "أنا عارفة إني في مجتمع محدود جدا للتقبل في المختلف فيه، وممكن المختلف فيه مفيهوش أي حرمانية لكن مجرد الفكرة الغريبة تعمل حالة من الصداع للكثير من الناس، وهناك من يتربص بي".

وأكدت أن حديثها حول زواج المسلمات من غير المسلم اختطف من سياقه ومن مجاله ومن التحذير الذي حذرت منه. "أنا من الصعيد ولو تقدم ليا من الإسكندرية هرفضه"، وهذا دليل على اختلاف الثقافات.

ولفتت إلى أن هناك فرق بين الارتضاء بشيء وطرح قضية قابلة للحوار، والكثير لا يستطيع التفرقة بينهما، موضحة أن ابنها المستشار الدمرداش العقالي، وهو حاصل على الدكتوراه في الشريعة والقانون، يدرك تفكير والدته جيدا، ويأخذه بعلاته، وفي كثير من الأحيان يقول لها: "يا أمي المجتمع غير مهيأ لسماع مثل هذه القضايا الفلسفية" فترد عليه هذا قدر الفلاسفة .    

اقرأ المزيد:

آمنة نصير: تصريح زواج المسلمة بغير المسلم خرج عن سياقه

مبروك عطية عن جدل آمنة نصير: "هو إحنا عارفين نجوز مسلمة من مسلم"

أسامة الأزهري يدعو آمنة نصير للتراجع عن فتواها: "ممنوع بالإجماع"

بعد رفض الأزهر لتصريحاتها.. أبرز مواقف آمنة نصير المثيرة للجدل

انفعال آمنة نصير يوقعها في خطأ أثناء استشهادها بآية قرآنية على الهواء

أسامة الأزهري عن فتوى آمنة نصير: ذلة عالم وخلل في المنهجية

حسمها الأزهر.. 9 محطات في أزمة آمنة نصير والزواج من غير المسلم

أحمد كريمة يوجه رسالة لـ آمنة نصير بعد فتوى زواج المسلمة من الكتابي