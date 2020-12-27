16 إجراء جديدا من «التعليم» لحماية الطلاب من كورونا خلال الامتحانات

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات مصر، الاستعدادات النهائية لامتحانات الترم الأول لجميع صفوف النقل بمختلف مراحل التعليم، وسط تحديات وصعوبات جائحة كورونا، حيث وضعت الوزارة إجراءات صارمة سيتم تنفيذها خلال سير العملية الامتحانية، لحماية الطلاب والمراقبين ومشرفي الامتحانات من خطر الإصابة من فيروس كورونا.

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، إن الفصل الدراسي من العام الدراسي الحالى 2020-2021، سار بصورة ممتازة ومنضبطة، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أى معوقات تؤثر على اليوم الدراسي، موضحا أن الوضع الصحى بالمدارس مستقر للغاية، وأن الوزارة لم تتهاون فى تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار مجاهد، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن امتحانات منتصف العام الدراسي ستعقد فى مواعيدها المحددة، والمنتظر أن تبدأ فى 10 يناير المقبل، ولا يوجد أى نية للإلغاء بسبب تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن العام الدراسي الحالى الاستثنائي سيمر بكل صعوباته وتحدياته إلى بر الأمان، موضحا أن الوزارة ليس لديها أى نية فى إلغاء العام الدراسي.

وترصد «الوطن» 16 إجراء جديدا من وزارة التربية والتعليم لحماية الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا أثناء الامتحانات، وهى كالتالى:

1- تعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد انتهاء يوم الامتحانات، بمعنى أنه سيتم تعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بصفة يومية ودورية.

2- توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير داخل اللجان الامتحانية.

3- توفير أجهزة حرارية بكل اللجان لقياس درجة حرارة الطلاب والمراقبين ومشرفي الامتحانات قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

4- إلزام جميع الطلاب والمراقبين ومشرفي الامتحانات بارتداء الكمامات الطبية للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أى مكروه.

5- تخصيص طبيب زائر لكل لجنة لمتابعة حالة الطلاب والقائمين على الامتحانات الصحية، لوضع السيناريوهات البديلة حال حدوث طوارئ.

6- تقليل أعداد الطلاب داخل اللجنة الفرعية بكل اللجان الامتحانية بحد أقصى 15 طالبا لتحقيق التباعد الجسدي والاجتماعى داخل اللجان.

7- تجهيز لجان احتياطية بكل محافظة لمواجهة أى أزمات حال اكتشاف إصابات كورونا بإحدى اللجان.

8- الالتزام بجميع التعليمات والإجراءات الوقائية والاحترازية والسلامة المهنية.

9- لا يتم حرمان أي طالب من الامتحان.

10- ممنوع منعًا باتًا عمل امتحانات موحدة وكل مدرسة امتحان قائم بذاته والمدرسة هي التي تضع امتحانات النقل.

11- مواجهة الغش الإلكترونى والجماعى بحزم شديد.

12- تعقيم وتطهير دورات المياه.

13- تعقيم المقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب عليها أثناء العملية الامتحانية بصفة دورية.

14- على القائمين بالعملية الامتحانية ضبط النفس وحسن التصرف واحتواء المواقف لاجتياز امتحانات الترم الأول في تلك الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد.

15- الانتهاء من تسليم طلبة الصف الأول الثانوي والمنتظمين بالمدارس الحكومية والخاصة الثانوية فقط أجهزة التابلت.

16- لن يسمح لأى مراقب بدخول اللجان الامتحانية لا يلتزم بارتداء الكمامة الطبية.