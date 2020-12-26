خاص.. الأزهر يخصص أماكن للعزل في جميع مستشفياته بعد تزايد أعداد كورونا

كشف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، تجهيزات المستشفيات الجامعية للتعامل مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، مع تصاعد أعداد المصابين بالوباء.

وقال «صديق» لـ«الوطن» إن قطاع المستشفيات الجامعية خصص أماكن للعزل في الأربع مستشفيات الموجودة داخل القاهرة وهم مستشفى الحسين وسيد جلال والزهراء والأسبوع المقبل سيتم ضم مستشفى الأزهر التخصصي ليتواجد بها أماكن عزل، كذلك هناك أماكن عزل في مستشفى دمياط وأسيوط.

أكثر من 30 حالة بالحسين

وأشار «صديق» إلى أن المستشفيات التي تخصيص العزل بها تعمل منذ 3 أسابيع، على العزل حيث تم استقبال أكثر من 30 حالة كورونا في مستشفى الحسين الجامعي، كذلك عدد مثيل في سيد جلال ومستشفى الزهراء، والمصابين من أعضاء هيئة التدريس بالأزهر ومن خارجها من المواطنين العاديين.

تجهيز سيد جلال كمستشفى عزل بالكامل

وأضاف: «فتحنا العزل في كل المستشفيات بسبب تزايد أعداد المصابين بهذا الفيروس، في ظل الموجة الثانية، ففي الموجة الأولى كان العزل في مستشفى الزهراء والأزهر التخصصي، أما في الموجة الثانية، فهناك عزل في كل المستشفيات الجامعية الأزهرية، فتم تخصيص أدوار كاملة بالعزل في المستشفيات، وبها أماكن لاستقبال المرضى الآخرين مع وجود ممرات آمنة، وفي حالة زيادة أعداد المصابين ونحن في حاجة لمستشفى كاملة للعزل سيتم تخصيص مستشفى سيد جلال بالكامل لتكون مستشفى عزل كاملة».

1600 طبيب وطبيبة مدربين على العزل

وتابع: «المستشفيات الجامعية الأزهرية، بدمياط وأسيوط بها أدوار عزل، فكل المستشفيات الجامعية الأزهرية بها عزل فالوضع الصحي صعب للغاية ولم نشاهده في الموجة الأولى، فما نشاهده اليوم لم نره في المرة الماضية بالعزل».

وحول تجهيزات الأطقم الطبية، قال المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية إن الأطقم الطبية التي شاركت في العزل المرة الماضية جاهزة للمشاركة، فهناك 1600 طبيب وطبيبة مدربين على العزل، ونحن مستعدون لأعداد أكثر من الأطقم الطبية حال الحاجة إلى ذلك.