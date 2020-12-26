البوستر الأول لفيلم «أهل الكهف»: سيف ودرع ودماء (صورة)

طرح المنتج وليد منصور البوستر الأول لفيلم «أهل الكهف»، والذي تصدره درع وسيف به دماء، وهذا ما شوّق الجمهور للفيلم بشكل أكبر لما يحمله من أحداث مشوقة و«أكشن» بطريقة احترافية.

وانتهى صناع الفيلم من تصوير الديكور الأول في مدينة الإنتاج الإعلامي بعد 4 أيام متواصلة من التصوير جمعت معظم أبطال العمل، وواصل اليوم فريق العمل تصوير المشاهد في أحد الإستوديوهات بمنطقة الهرم ويستمر التصوير هناك عدة أيام.

واحتفل مؤخرًا فريق العمل بانتهاء تصوير الديكور الأول للفيلم بحضور النجوم خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح تايسون والمؤلف أيمن بهجت قمر والمخرج عمرو عرفة والمنتج وليد منصور.

وفيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح "تايسون" ومحمود حميدة و محمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفي وخالد الصاوي ومصطفي فهمي وبيومي فؤاد وأحمد فواد سليم وصبري فوار وهاجر احمد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفه وإنتاج وليد منصور.

ويعد «أهل الكهف» من أضخم إنتاجات السينما المصرية نظراً لكم النجوم الذي يشارك وإستعانتهم بفريق عمل الأكشن بأكمله من لندن لظهور المشاهد على أعلى مستوى، ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في موسم عيد الأضحي المقبل في عدد من بلدان العالم.

وكان اَخر تعاون بين المنتج وليد منصور والمؤلف أيمن بهجت قمر فيلم «البدلة» للنجم تامر حسني، والذي عُرض عام 2018 وحقق إيرادات قياسية في تاريخ السينما المصرية، حيث تخطت إيراداته تلك الوقت 70 مليون حنيه.

«البدلة» يدور في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من بطولة تامر حسني، وأكرم حسني، وأمينة خليل، وماجد المصري، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوي، ومحمد ثروت، وطاهر أبو ليلة، وقصة تامر حسني، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج وليد منصور، وإخراج محمد العدل.