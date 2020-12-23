عمرو عرفة يكشف عن بوستر «أهل الكهف»: فيلم صعب

كشف المخرج عمرو عرفة عن بوستر فيلمه الجديد «أهل الكهف»، الذى بدأ تصويره منذ أيام.

ووجه «عرفة» الشكر لكل فريق العمل المشارك بالفيلم، ومنهم محمود حميدة، ومصطفى فهمى، وغادة عادل، وريم مصطفى، وصبرى فواز، وخالد النبوى، ومحمد ممدوح، وعبد الرحمن أبو زهرة، وهاجر أحمد، ومحمد فراج، وبسنت شوقى، وأحمد عيد، وأحمد فؤاد سليم، وبيومى فؤاد، وجميل برسوم، وأحمد لوكسر، وأحمد الشربينى.

وكتب عبر حسابه الشخصي علي موقع التدوينات الصغيرة «تويتر» قائلًا، «أهل الكهف.. دعواتكم فيلم صعب بس هى دي حلاوة السيما».

و«أهل الكهف» من أضخم إنتاجات السينما المصرية نظراً لكم النجوم الذي يشارك فيه، وكذلك الاستعانة بفريق عمل الأكشن بأكمله من لندن لظهور المشاهد علي أعلى مستوي، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحي المقبل في كل بلدان العالم.

والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج وليد منصور، وإخراج عمرو عرفة.

تميز المخرج المخرج عمروعرفة خلال السنوات الأخيرة بإخراج الأفلام الكوميدية، وكان آخرها فيلم «آخر ديك فى مصر» عام 2017 الذى شارك فى بطولته هالة صدقى، ومى عمر، وانتصار، وأحمد حلاوة، وشيماء سيف، وملك قورة، وليلى عز العرب، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد على رزق، وآخرون، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر.

بينما روج المنتج وليد منصور لفيلمه الجديد مع المخرج عمرو عرفه، بعد أن حقق إيرادات قياسية في تاريخ السينما المصرية بفيلم «كازابلانكا» للفنان أمير كرارة بعد التصوير بين مصر والمغرب .