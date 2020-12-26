رئيس «الإدارية» يصدر قرارا بتعيين المستشارة سمر المنوفي مديرا للتموين

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم قرارا بتعيين المستشارة سمر عصام الدين المنوفي، نائب رئيس الهيئة، مديرًا للنيابة الإدارية للتموين بالقاهرة.

وأوضح المستشار محمد سمير، نائب رئيس النيابة الإدارية، والمتحدث الرسمي باسمها، أنه تم اختيار المستشارة سمر عصام الدين المنوفي لشغل هذه الوظيفة إعمالًا لمبدأ الكفاءة والجدارة.

وحصلت المنوفي، على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1992، حيث التحقت بالنيابة الإدارية عام 1994 وعملت بالنيابة الإدارية الجيزة القسم الأول، ثم تدرجت بالعمل في عدد من نيابات القاهرة المختلفة، ثم بإدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، ثم عضوًا بالمكتب الفني بالقاهرة القسم الثاني، حتى اليوم لتكليفها مديرًا للنيابة الإدارية للتموين بمحافظة القاهرة.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية نحو تمكين المرأة من تولي المناصب القيادية.