محافظ بورسعيد يتابع انتظام العمل بمنفذ النصر الجمركي بعد تطويره

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، انتظام العمل بمنفذ النصر الجمركي، بعد أن تم تطويره وتوسعة محيطه بالكامل، ليستوعب مرور سيارات النقل، حيث تم إغلاق منفذ الشاحنات وتحويل سيارات النقل إلى منفذ النصر الجمركي المطور منذ عدة أسابيع.

وأوضح المحافظ، أن هناك انسيابية كبيرة بحركة مرور سيارات النقل من منفذ النصر الجمركي المطور، بعد أن تمت إزالة العشوائيات من المنطقة وتوسعة الطريق.

كما تابع المحافظ أعمال التطوير والتجميل التي تتم بالمناطق المحيطة بالمنفذ، لتشكل مع مدخل كوبري النصر لمسة حضارية وجمالية، مع التطوير الشامل الذي تشهده.

وأشار المحافظ إلى أن منفذ النصر الجمرك] المطور، يشمل 3 حارات لسيارات النقل بمنفذ النصر، مع وجود حارة احتياطي، خاصة مع خروج الحاويات من الميناء لشارع عزمي ثم منفذ النصر خلال أوقات محددة، وعبر قوافل منعا للتكدس والازدحام الناتج عن مرور الشاحنات.

من جانب آخر، تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إحدى الكيانات الصناعية لإنتاج البويات بالمنطقة الصناعية جنوب المدينة مصنع «فور إم»، حيث أشاد بالمشروع الذي بدأ إنتاجه منذ عام في مجال البويات، خاصة بويات الأخشاب، ويقوم بتصدير الإنتاج إلى عدد من الدول بجانب السوق المحلية.

وأكد المحافظ، أن هذا الكيان الصناعي يتوافق مع ما شهدته النهضة الصناعية في بورسعيد من مشروعات صناعية كبري، مثل إنتاج الإطارات والصناعات الإلكترونية واللمبات الموفرة، وإنتاج الزيوت والملابس الجاهزة وغيرها، التي جعلت من بورسعيد إحدى الكيانات الصناعية العملاقة علي مستوى مصر.

ورافق المحافظ خلال جولته، محمد القشطي، رئيس مجلس إدارة المشروع، ومسؤولي المنطقة الصناعية، حيث يقام المشروع على مساحة ٤٠٠٠م آلاف متر مربع. وأكد المحافظ على دعم المحافظة الكامل للمستثمر الجاد الذي يعمل على دعم الاقتصاد، وتوفير فرص عمل للشباب.