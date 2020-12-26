توقعات بانتعاش الطلب على صناعات البناء والمعدات في الصين خلال 2021

توقع المعهد الصيني لتخطيط وبحوث صناعة المعادن، أن يصل استهلاك الصين من الصلب إلى 991 مليون طن في عام 2021، بزيادة 1% على أساس سنوي، وأوضح التقرير أن الزيادة الطفيفة في الاستهلاك سيدفعها التعافي الاقتصادي الأسرع، وأن الطلب على صناعات البناء والمعدات سيشهد انتعاشًا العام المقبل، مع ارتفاع الاستهلاك في القطاعين إلى 580 مليون طن و160 مليون طن على الترتيب.

وفي ضوء تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات «كوفيد-19»، توقع التقرير ارتفاع الطلب العالمي على الصلب إلى 1.83 مليار طن في عام 2021، بزيادة 4.9 بالمئة على أساس سنوي، وخلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، ازداد إنتاج الصين من الصلب الخام بواقع 5.5 % على أساس سنوي إلى 960 مليون طن، بينما من المتوقع أن يصل الإنتاج والاستهلاك خلال العام بأكمله إلى 1.05 مليار طن و981 مليون طن على الترتيب.

وشهدت صناعة الصلب تغييرًا كبيرًا على مدار 50 عامًا، ففي عام 1967 كان الإنتاج العالمي للصلب أقل من 500 مليون طن، بينما وصل الإنتاج إلى 1630 مليون طن حاليا، ووفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن جمعية الصلب العالمية قد بلغ إنتاج الصلب في آسيا وحدها 1.13 مليار طن، مما يمثل زيادة قدرها 1.6%، وجاءت الصين في المركز الأول عالميًا في قائمة أكبر الدول المنتجة للصلب ، حيث بلغ إنتاجها 808.4 مليون طن، بزيادة قدرها 1.2% عن عام 2015.

في حين جاءت السعودية في المركز الأول عربيًا بحجم إنتاج بلغ 5.5 مليون طن، و احتلت المركز الـ 25 عالميًا، ومن أبرز الدول الأخرى المنتجة للصلب في آسيا تأتي اليابان التي احتلت المركز الثاني عالميًا بإنتاج 104.8 مليون طن صلب عام 2016، إلا أن ذلك مثل انخفاضًا بنسبة 0.3%، وشهدت الهند التي جاءت في المركز الثالث أكبر معدل نمو في صناعة الصلب، حيث بلغ إنتاجها 95.6 مليون طن بزيادة قدرها 7.4%.