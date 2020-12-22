أستاذ أوبئة للمتخوفين من لقاح الصين: «ميعرفوش قدرها في البحث العلمي»

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن رؤساء الدول يتناولون اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» على الهواء، من أجل اطمئان المواطنين حول أمان اللقاح، وكذلك مساعدة المواطنين في تناول اللقاح دون قلق أو خوف.

وأوضح عنان أن العديد من الفئات متخوفة من اللقاح الخاص بفيروس كورونا كونه جاء من الصين، «بس حتى لو جه من الولايات المتحدة الأمريكية هيخافوا نفس الخوف، رغم إن الناس لا تعرف قيمة الصين في مجال التكنولوجيا».

الصين تُنتج 50% من الأوراق البحثية في العالم

وأضاف «عنان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يٌعرض على شاشة «صدى البلد»، أن ما لا يعرفه البعض أن دولة الصين تنتج 50% من الأوراق البحثية على مستوى العالم، ولديها أكبر مراكز للوبائيات على مستوى العالم بحكم أنها أكبر بلد لديها أوبئة في العالم.

بكين تشارك أي دولة تدخل مجال البحث العلمي

وأوضح أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن الصين هي الدولة الوحيدة التي لديها شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال البحث العلمي للوبائيات على مدار 10 سنوات ماضية، وتشارك أي دولة تدخل في مجال البحث العلمي، كما أن ثلث اللقاحات التي تتم الآن على المواطنين في العالم من أجل الوصول إلي نتائج جيدة للقاح كورونا قادمة من الصين.

التطعيم لأصحاب الأمراض المزمنة قد يكون كل عامين

وأردف أن كل الشركات المنتجة للقاحات فيروس كورونا وضعت أقصى مدة لأمان اللقاح هي ثلاثة شهور، وننتظر ظهور مضادات للقاح من عدمه، وعقب فترة الثلاثة شهور لو تواجد أعراض أخري سوف نقوم بتلقيح المواطنين المعرضين للإصابة وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة كل عامين.