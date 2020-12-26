استجابة لـ«الوطن».. نقل سائق وزنه 290 كجم لمستشفى بالمنوفية

أعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، عن استجابة سريعة من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لما نشره «الوطن»، حول قصة السائق حمادة شعيب، الذي وصل وزنه إلى 290 كيلو جرام، ويطالب بالعلاج على نفقة الدولة.

وقررت وزيرة الصحة نقل المواطن إلى مستشفى الشهداء المركزي بالمنوفية، بعد التنسيق مع الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

ويستعد عدد كبير من الأطباء وعلى رأسهم الدكتور أحمد الهواري، مدير مستشفى الشهداء بالمنوفية، لاستقبال الحالة في مستشفي الشهداء المركزي، لتوقيع الكشف الطبي العاجل عليه.

وكان حمادة شعيب، سائق نقل ثقيل، قد ناشد المسؤولين في الدولة، عبر جريدة «الوطن» بالتدخل لإجرائه عملية جراحية عاجلة بعد أن وصل وزنه إلى 290 كيلو جرام، مما تسبب في أن يفقد عينه اليمنى نتيجة حمى أدت إلى العمى، وتحتاج أيضا إلى عملية زرع قرنية بتكلفة تصل إلى 35 ألف جنيه.

وبدأ «حمادة» ابن قرية ميت شهالة، التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، يعاني من زيادة في الوطن منذ حوالي 20 عاما، حيث كان يعمل سائق درجة أولى، وكان يتجول في جميع محافظات مصر، إلى أن بدأ يشعر بزيادة كبيرة في الوزن بحلول عام 2000 تقريبا، وهو ما اضطره إلى الجلوس في المنزل لأن أصحاب السيارات كانوا يقولون له «كرسي السيارة بيتكسر أول ما تقعد عليه» مما جعله يجلس في بيته، ووزنه يزيد.

وأكد الأطباء لـ«حمادة»، ضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة، وأنه يعاني من خلل هرموني في الجسم تسبب في زيادة الوزن، وأنه لا يقدر على تكاليف العملية، لأنه معاشه الشهري لا يزيد عن 300 جنيه، والأسرة بالكامل تعمل في جمع القمامة والكراتين في مدينة الشهداء.

من جانبه، قال السائق، إن السبب وراء إصابته بالسمنة المفرطة، هو عدم دخول الحمام لفترات طويلة نتيجة قيادة السيارات، قائلا «كنت مبعملش حمام لمدة 3 أيام علشان مش لاقي مكان أعمل حمام بالإضافة إلى أمور أخرى، والحمد لله على كل حال وربنا كريم».