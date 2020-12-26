ضبط ربة منزل استعانت بتجار مخدرات لقتل زوجها في قنا  

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم السبت، القبض على ربة منزل، تقيم في مساكن الضمرانية الشعبية، بدائرة مركز نجع حمادي، لاتهامها بقتل زوجها الشاب، بمساعدة ابنتها وآخرين، بعد نشوب مشاجرة بينهم.

وبحسب تحريات مباحث نجع حمادي، فإن المجني عليه كان متزوجاً من ربة المنزل عرفياً، ونشبت مشاجرة بينه وبين ابنة زوجته، في إحدى الشقق محل إقامتهم بمساكن الضمرانية، وصلت إلى التراشق بالألفاظ والضرب بالأيدي، حتى قام بإشهار سلاح في وجهها وهددها بالقتل.

وظل المجني عليه في الشقة يعيش مع زوجته وابنتها، رغم استمرار الخلاف معهما، فما كان من المتهمة إلا أن استعانت بعدد من تجار المخدرات من قرية "الورقة"، في مركز أبوتشت شمال نجع حمادي، قام أحدهم بإطلاق النار على المجني عليه فلقي مصرعه في الحال، ولاذوا بالفرار.

وتلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطاراً من مأمور مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمصرع "أحمد محمد أحمد أبو زيد"، 25 سنة، عاطل، وشهرته "طابونة"، بطلق ناري في الرأس بمنطقة العماير السكنية بمنطقة الضمرانية بنجع حمادي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على ربة منزل وابنتها، اليوم السبت، بعد تقنين الإجراءات، فيما وتواصل جهودها لضبط باقي المتهمين.

وكانت نفس منطقة مساكن الضمرانية قد شهدت قبل نحو أسبوع، واقعة العثور جثة شاب آخر، قام 3 متهمين بإلقائه من الطابق الرابع في إحدى العمارات السكنية، بسبب خلاف على ثمن جلب فتاة ليل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، الذين أبلغ المجني عليه بأسمائهم وأوصافهم، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى نجع حمادي، وقررت النيابة العامة حبسهم 14 يوماً على ذمة التحقيقات، بعدما اعترفوا بارتكاب جريمتهم أمام مباحث مركز شرطة نجع حمادي والنيابة العامة.