العثور على رضيع حديث الولادة بقرية في نجع حمادي

عثر أهالي نجع حمادي، شمال قنا، على طفل حديث الولادة، اليوم الأربعاء، ملفوف بقطعة من القماش بقرية الشاورية بدائرة المركز، وأخطر الأهالي الأجهزة الأمنية بالواقعة للتصرف.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة نجع حمادي، يفيد بالعثور على طفل حديث الولادة بقرية الشاورية بنجع حمادي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإيداع الطفل إحدى دور الرعاية وتكثيف الجهود البحثية لمعرفة ملابسات الواقعة.