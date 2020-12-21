اعترافات صادمة لقتلة عامل نجع حمادي: جمعتهم الرذيلة وفرقهم المال

كانت ممارسة الرذيلة عنوان الاتفاق بينهم، وتوفير الأموال والمكان مجرد تفاصيل ليست محل اختلاف، لكن كان للشيطان مداخل أخرى، لتنتهي «الليلة الحمراء» بالدماء، في واقعة سجلتها مدينة نجع حمادي، وراح ضحيتها عامل، على يد أصدقاء السوء.

وأمام النيابة العامة بنجع حمادي، كشف المتهمون الثلاثة «ر .م» 23 عاما، و«و.د»، 34 عاما، و«م.أ»، تفاصيل جريمتهم بقتل عامل يدعى «الروبي.م» 37 سنة، في منطقة العمائر السكنية في مدينة نجع حمادي بمصرع، عن طريق الاعتداء عليه بالشوم والعصى على رأسه.

وقال المتهم الأول أمام النيابة، إنه اتفق مع الضحية على جلب إحدى السيدات لممارسة الجنس معها في إحدى الشقق التي لا يوجد بها سكان، لكن اختلفنا.

وعن أسباب الاختلاف، يقول المتهم، «بعد انتهاء القصة، اختلفت معه حول المبلغ المتفق عليه، وبدأت مشادات كلامية وتراشقا بالأيادي بيننا، وضربنا بعضنا البعض، وبعدها ذهبت وقابلت المتهم الثاني والثالث وحكيت عليهم الحكاية».

ويتابع، «كان الاتفاق ضربه بشدة أو قتله، وبالفعل حملنا الشوم، والتقينا المجني عليه وسط العمائر السكنية وتمكنت منه في البداية».

وعن مشهد الوفاة قال، «بعد أن تمكنت منه قمنا بضربه ضربا مبرحا في البداية، لكنه سقط على الأرض تسيل منه الدماء وفررنا، لكن كنا تيقنا أنه توفى».

وأجمع المتهمون الثلاثة في التحقيقات، بأنهم فوجئوا بأن المجني عليه على قيد الحياة، وتم نقله إلى المستشفى وفارق الحياة، لكنه اعترف عليهم قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، على أن يراعى التجديد في الميعاد القانوني 15 يوما بعد انتهاء المدة الأولى، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة والمنطقة السكنية.

كان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية للأمن قنا، تلقى إخطارا بمصرع «الروبي.م»، 37 سنة، عامل، داخل مستشفى نجع حمادي إثر تعرضه للاعتداء بالشوم والعصي على رأسه، بمنطقة سكنية بمدينة نجع حمادي.

وكشفت مباحث مديرية أمن قنا، بالتعاون مع فرع البحث الجنائي بشمال قنا، ومقره مدينة نجع حمادي، غموض جريمة مصرع عامل في مستشفى نجع حمادي تم نقله من إحدى المناطق بالمدينة.

وبحسب مصدر أمني في مركز شرطة نجع حمادي، كشفت تحريات المباحث، التي تمت بناء على طلب من النيابة العامة، بأن المجني عليه (القتيل)، اتفق مع المتهم الأول على أن يحضر له نساء لممارسة الجنس في إحدى الوحدات السكنية ، وجلب له السيدة، واختلفا على المبلغ المالي، ونشبت بينهما مشادات كلامية، تطورت إلى اشتباكات، وقام المتهم بإحضار اثنين آخرين، وتعدوا جميعا على المجني عليه وتركوه ينزف، وظنوا أنه توفى، ولكنه اعترف عليه وعلى المتهمين الآخرين داخل المستشفى.

وعلى الفور، حددت وحدة مباحث مدينة نجع حمادي المتهمين الثلاثة وعناوينهم في أقل من 24 ساعة، وتم ضبطهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأظهر التقرير المبدئي للطب الشرعي، إن المجني عليه توفي إثر نزيف داخلي وآخر في المخ، إثر قوة الضربات التي تلقاها، كما توجد كدمات متفرقة في الجسم ومنها الوجه.