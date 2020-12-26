زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب شرق تركيا

أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بأن زلزالا بلغت قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية «ألازيج» شرق تركيا، اليوم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وتقع تركيا على خطوط الصدع، كما أن الزلازل شائعة في تركيا واليونان، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وشهدت تركيا في مطلع شهر ديسمبر الجاري، هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على ريختر، وكان مركزها يبعد 57 كيلومترا عن مدينة «ألانيا» جنوب غربي تركيا، فيما شعر بها سكان منطقة شرق المتوسط ومن بينهم سكان مصر.

وقالت إدارة «الكوارث والطوارئ» في تركيا، التركية، في بيان، إن الزلزال وقع في قضاء سيفريجة التابعة لـ ألازيغ، وكان مصدره على عمق 11.57 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ولم تنشر السلطات التركية حتى الآن عن أي معلومات بشأن إصابات أو وقوع خسائر مادية جراء الزلزال.

وكانت تركيا شهدت في 30 اكتوبر الماضي زلزال بقوة 7 درجات ضرب «بحر إيجه» وشعر به الاتراك واليونانيين ما ادي الى مقتل العديد من الاشخاص في الجانبين.

وضرب زلزال اكتوبر الماضي، على مقربة من مدينة «إزمير» التركية، وادى الزلزال، الى مقتل 100 شخصا، واصابة 994 اخرين، إضافة إلى قتيلين اثنين على جزيرة «ساموس» اليونانية.

ومدينة «إزمير» هي ثالث كبرى مدن تركيا، فيما يقترب عدد سكانها من 3 ملايين نسمة، وفقا لما ذكرته «بي بي سي».

وضرب زلزالا تركيا في يناير الماضي، بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر واسفر الزلزال في ذلك الوققت، عن مقتل حوالي 40 شخصًا في شرقي البلاد.

وتوقع خبراء الجيولوجيا في وقت سابق، إن ما لا يقل عن 45 ألف مبنى سيتضرر في حال حدوث زلزال إسطنبول المدمر، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».