شروط التقدم لوظائف معاوني النيابة الإدارية لخريجي «حقوق وشريعة وشرطة»

أعلنت النيابة الإدارية، عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق من الجامعات المصرية وكليات الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2018.

ويشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا ما يلي:

شروط التقديم لمسابقة التعيين

1. ألا يقل تقديره التراكمي عن «جيد».

2. ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا في تاريخ آخر يوم لسحب الملف وهو 27 يناير 2021.

3. أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

4. أن تثبت لياقته الصحية وفقًا لنتائج التحليل والفحوص الطبية اللازمة إجرائها لدى شغل الوظيفة.

وتُسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني www.ap.gov.eg، خلال الفترة من 1 يناير 2021، وحتى 15 من الشهر نفسه، بعد إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح ودقيق، وأن يتم طباعة استمارة تسجيل البيانات كاملة من نفس الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.

تسحب الملفات خلال الفترة من 16 يناير وحتى 27 يناير 2021، مقابل سداد مبلغ 400 جنيه إلكترونيًا «فيزا كارت» عند سحب الملف، وتقدم الملفات مستوفاة المستندات المطلوبة والمبينة بالملف اعتبارًا من 30 يناير 2021 وحتى 9 فبراير 2021، بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرًا.

وسيتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة بمقر الأمانة العامة بـ6 أكتوبر والمكاتب وعلى الموقع الالكتروني للنيابة الإدارية www.ap.gov.eg.

ويشترط لسحب ملف التقديم الآتي:

- إحضار بطاقة «فيزا كارت» بها مبلغ أكثر من 400 جنيه.

- إحضار استمارة تسجيل البيانات التي تم طباعتها من على الموقع بعد استيفائها.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

وأشارت الأمانة العامة للمجلس الأعلى، إلى أنّه لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات اللازمة.