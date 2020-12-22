11 معلومة عن مسابقة «كورونا» في التضامن.. جوائزها 200 ألف جنيه

أسلوب جديد للتوعية لجأت إليه وزارة التضامن الاجتماعي، إذ أطلقت مسابقة تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وأجرى أيمن عبدالموجود مساعد وزير التضامن للمؤسسات الأهلية، الاختبار إلكترونيًا لتحديد الفائزين، وحددت المسابقة جائزة لأكثر الأشخاص التزاما بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ممثلة في ارتداء الكمامات الطبية، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتعقيم اليدين، لجذب الشباب ونشر سلوكيات ومفاهيم إيجابية من خلال طرق تحفيزية واسعة الانتشار.

وترصد السطور التالية أبرز المعلومات عن مسابقة وزارة التضامن الاجتماعي، كما يلي:

1- خصصت وزيرة التضامن الاجتماعي 200 جائزة قيمة كل جائزة 1000 جنيه بإجمالي 200 ألف جنيه.

2- تصرف الجائزة من خلال تحويل بريدي على أن يكون الفائز من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة.

3- تراعي المسابقة معايير محددة تضمن اختيار فائزين من المحافظات المشاركة في المسابقة.

4- تضم المسابقة فائزين من الإناث بنسبة على الأقل 50%.

5- تراعي تمثيل الشباب تحت 35 عاما، ومراعاة وجود فائزين أكثر من 35 عاما.

6- جرى الإعلان عن المسابقة عبر قنوات التليفزيون المصري بالتعاون مع وزارة الإعلام، وعبر الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، وعبر التواصل وتعبئة أسر تكافل وكرامة في المحافظات كافة، من قبل الرائدات الاجتماعيات أو مديريات التضامن الاجتماعي.

7- أغلقت المسابقة باب التقدم يوم 10 ديسمبر 2020، من خلال التعريف عبر التليفون المحمول ورفع أسئلة المسابقة في هذا اليوم.

تفاصيل المتقدمين للمسابقة

8- حددت الوزارة الفائزين من خلال استخدام برنامج إلكتروني يضمن تمثيل كل الفئات طبقا للمعايير وعدم التحيز لأي من المتقدمين خارج المعايير المعتمدة من الوزارة.

9- تقدم للمسابقة أكثر من 102,000 متسابق من محافظات الجمهورية كافة.

10- محافظات الوجه القبلي والشرقية بالوجه البحري الأعلى مشاركة في المسابقة.

11- من بين إجمالي المتسابقين أجاب 21,773 متسابقا وبينهم 2787 من مستفيدي تكافل وكرامة، أي 14% من الذين قدموا الإجابة الصحيحة من تكافل وكرامة.