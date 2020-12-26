المنامة لمجلس الأمن: الادعاءات القطرية تحريف يتنافى مع حسن الجوار

قالت السلطات البحرينية، إن ادعاءات الدوحة الباطلة بشأن قيام 4 طائرات مقاتلة بحرينية باختراق أجواء قطر في 9 ديسمبر الجاري، أمر مؤسف وعارٍ عن الصحة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

وأوضح مندوب البحرين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير جمال الرويعي، في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، المندوب الدائم لجنوب أفريقيا السفير جيري ماتجيلا، وإلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن ادعاءات قطر الباطلة جزء من التحريف المستمر والمتصاعد من الدوحة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وبالتالي تفاقم التوترات الإقليمية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية «بنا».

وأشار الرويعي إلى أن ادعاءات قطر تمتلئ بعدم المصداقية والتناقض، كما تتنافي مع مبادئ حسن الجوار التي تدّعي الدوحة الالتزام بها.

وأضاف السفير البحريني أنه من الأولى لقطر الالتفات إلى أزمتها في استمرار السلوك الاستفزازي والعدائي ودعمها للإرهاب والذي يشكل تهديدا للأمن الدولي.

وناشدت البحرين منظمة الأمم المتحدة باتخاذ اللازم لوقف ممارسات الدوحة العدائية، وحث قطر على احترام الميثاق الأممي والتعامل بحسن نية مع قواعد القانون الدولي.

وشددت البحرين في رسالتها، على أنه على الرغم من الاتهامات المغلوطة التي تطلقها قطر جزافا، فإن المنامة، ستواصل الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، وستسعى جاهدةً لإيجاد حلول سلمية حرصا منها على سلامة المنطقة.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية، كشفت في وقت سابق من الشهر الجاري، تفاصيل اعتراض دوريات أمن السواحل القطرية لزورقين تابعين لخفر السواحل البحريني واحتجازهما وتهديدهما باستخدام السلاح، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت الوزارة البحرينية، في ذلك الوقت، إن 3 دوريات قطرية استوقفت زورقين بحرينيين تابعين لخفر سواحل المملكة، أثناء عودتهما بعد مهمتهما في تمرين «المانع البحري».