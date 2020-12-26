قطاع الصناعات الكيماوية يتمدد بأفريقيا: إقامة معرضين بالسودان ورواندا

كشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن نشاط مكثف للمجلس خلال الفترة المقبلة، لزيادة صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، من خلال التركيز علي عمليات التسويق الإلكتروني، وعقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها بالخارج.

وأكد أبو المكارم، أن السوق الأفريقية تأتي في مقدمة الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية، مشيرا إلى عدد من الفعاليات والأحداث التجارية التي يستهدفها المجلس خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المجلس يبحث إمكانية المشاركة في معرض للمنتجات المصرية بمدينه جوبا، جنوبي السودان.

وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن مقترحا تلقته الهيئه المصرية للمعارض والمؤتمرات من السفارة المصرية بمدينة جوبا لتنظيم معرض للمنتجات المصرية، خلال الفترة المقبلة على أن يصاحبه تنفيذ عدة فعاليات ترويجية للمنتج المصري، تضم العديد من الجهات المعنية بالسوق الأفريقية.

وأضاف أبو المكارم، أن هذا يأتي في إطار توجه الدولة لخلق فرص تصديرية للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية بصفة عامة والأسواق الأفريقية على وجه الخصوص، وتنشيط ودعم التجارة البينية مع تلك الأسواق الواعدة، من خلال توفير منصة تجارية لعرض السلع المصرية من جميع القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، موضحا أن الهيئة تقوم حاليا بالإعداد والتنسيق مع العديد من الجهات للبدء في الإجراءات التنفيذية لإقامة المعرض ومضمونه من الهيكل السلعي للمعروضات.

وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إلى أنه من المقرر أن تشارك من القطاعات الصناعية التابعة للمجلس، منتجات البلاستيك والمطاط والمنتجات الورقية والكرتون ومنتجات الأسمدة والمبيدات والمنظفات والمنتجات الزجاجية والأحبار والدهانات والمواد اللاصقة والغراء.

وفي ذات السياق، قال أبو المكارم، إن المجلس تلقى خطابا يفيد برغبة الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة في الترويج لفعاليات الدورة الـ37 لمعرض الخرطوم الدولي المقرر عقده خلال الفترة من 20إلى 27 يناير 2021 ورغبتها في مشاركة الشركات المصرية.

من جهه أخرى، قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه من المقرر أن تُعقد الدورة الثانية من المعرض التجاري الأفريقي 2021 في الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر بمدينة كيجالي في روندا، تحت رعاية البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وحكومة جمهورية رواندا.

وأكد أبو المكارم، على اهتمام المجلس بالمشاركة في هذا المعرض الذي يمثل منصة فريدة للتجارة والاستثمار وتبادل المعلومات وفرصة عظيمه لتعزيز فرص الاستثمار والتجارة البينية بين الدول الإفريقية، حيث إن المشاركة في هذة المنصة تتيح للشركات الوصول إلى سوق أفريقية متكاملة تضم أكثر من 1.2 مليار نسمة، حيث يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.5 تريليون دولار تحت مظلة منطقه التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وكانت مصر قد قامت بتنظيم الدورة الأولى للمعرض، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2018، وشهد المعرض حضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، إضافة إلى مشاركة أكثر من 1000 شركة أفريقية منها 300 شركة مصرية.

وكشف أبو المكارم، عن اجتماع تنسيقي؛ يُعقد خلال الأيام القليلة المقبلة للوقوف على التطورات الأخيرة لاتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث من المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ الفعلي مطلع 2021.