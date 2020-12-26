السيسي يوجه بمواكبة التطور التكنولوجي و«رقمنة» الإعلام

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة للإعلام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض «استراتيجية عمل وزارة الدولة للإعلام».

ووجه الرئيس بالعمل المستمر من أجل مواكبة التطور التكنولوجي المتنامي في مجال الإعلام، والارتقاء بآليات التواصل مع جميع فئات المجتمع، بهدف إتاحة المعرفة والمعلومات الصحيحة والدقيقة من المصادر الموثوقة، الأمر الذي يعزز من الوعي المجتمعي ويدعم الحفاظ على الهوية المصرية.

وعرض وزير الدولة للإعلام، أبرز محاور استراتيجية عمل وزارة الدولة للإعلام، التي تهدف إلى ترسيخ الالتزام بمبادئ وقيم العمل الإعلامي، وضمان التحلي بالمصداقية والشفافية في عمل وسائل الإعلام المختلفة، فضلاً عن تعزيز الاهتمام بالتربية الفكرية والإعلامية للأجيال الجديدة، إضافةً إلى تطوير نظم التدريب للكوادر الإعلامية، وزيادة القدرات المؤسسية لوسائل الإعلام المختلفة في التعامل مع الأحداث المحلية والدولية.

واستعرض وزير الدولة للإعلام رؤية الوزارة تجاه رقمنة الإعلام المصري وفق أحدث النظم التكنولوجية، وذلك بهدف صياغة منظومة إعلامية متطورة قادرة على استيعاب أكبر عدد ممكن من الجمهور، والاستفادة من المحتوى الإعلامي والثقافي المصري الثري.