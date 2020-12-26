«السيسي» يوجه بالبدء الفوري في تطوير 1000 قرية الشهر المقبل

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، حيث اطلع على قائمة مراكز المدن المقترحة التي سيتم العمل على تطوير التجمعات الريفية والقروية بها، والتي تشمل 50 مركزًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، كما وجّه بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير القادم 2021، وباشتراك كافة الأجهزة الحكومية المعنية.