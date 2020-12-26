مدير المعامل البحثية بجامعة زويل: لا توجد سلالة جديدة لكورونا حتى الآن

أكد الدكتور أيمن الشبيني، مدير المعامل البحثية بجامعة زويل، أن فيروس كورونا «مستجد»، والدراسات تجري يوميًا عليه وتظهر أشياء مختلفة، والمرجع هو العلم وما يتم إثباته، موضحًا أنه ليس هناك دليلا حتى الآن ولا يوجد ما يثبت صحة الشائعات حول أن فيروس كورونا يسبب فقدان الذاكرة، مضيفًا أن مصطلح السلالة الجديدة الذي يستخدمه وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية غير صحيح، لأننا لا يوجد لدينا حتى هذه اللحظة سوى سلالة واحدة من كورونا فيروس سارس 2، وما يحدث هو متغيرات بالفيروس من السلالة الأم.

طفرات كبيرة جدا بالسلالة الأم لكورونا

وأضاف «الشبيني» خلال حديثه عبر سكايب لقناة «إكسترا نيوز»، أن ماحدث في بريطانيا ودول أخرى هو طفرات كبيرة جدا تصل لـ17 طفرة من السلالة الأم، لافتا إلى أن الطفرات معظمها في البروتين الأساسي للفيروس ما أدى للانتشار بشكل كبير.

واستطرد: «معنى وجود سلالة جديدة يصبح الفيروس مختلف تماما وفيروس جديد، وإذا ظهرت سلالة جديدة يعني هذا أن طريقة الإصابة ستختلف والأعراض ستختلف وممكن ألا يتفاعل اللقاح ويكون فعال إذا وجدت سلالة جديدة، ولكن كل المتغيرات الوراثية التي حدثت بالفيروس تستطيع كافة اللقاحات الجديدة العمل عليه».

كورونا يتحور كل أسبوعين

وتابع مدير المعامل البحثية بجامعة زويل، أن كافة اللقاحات صممت باستخدام تكنولوجيا تعمل على محاصرة الفيروس من جهات مختلفة وكأنه يتم ضربه من أكثر من جهة، وإذا حمى نفسه من جهة يكون هناك جهات أخرى يصاب منها الفيروس، ولذلك كافة اللقاحات حتى الآن تستطيع مواجهة فيروس كورونا وتغيراته، مشددًا: «من وقت اكتشاف كورونا فيروس يتحور كل أسبوعين، ونظرية مناعة القطيع لن تعطي كفاءة عالية ولن تكون صالحة لحماية المجتمع من فيروس كورونا بعدما كان يراهن عليها الجميع».