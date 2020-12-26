«الصحة» توضح كيفية غسل ملابس مصاب كورونا

حددت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من القواعد والإرشادات الخاصة بكيفية غزل ملابس المصاب بفيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا وزيادة الحالات بالعزل المنزلي، ويستعرض «الوطن» هذه القواعد في نقاط كالتالي:

- شددت الوزارة على عدم حمل أغطية السرير الملوثة على الجسد ووضع عليها علامة واضحة.

- غسل ملابس المريض ومناشفه منفردة وعدم خلطها بباقي ملابس المنزل.

الصحة: غسل أغطية السرير في درجة حرارة من 60 لـ 70

- غسل أغطية السرير وتطهيرها في الغسالة على درجة حرارة تتراوح بين 60 و90 درجة مئوية، باستخدام منظف الغسيل أو نقع الأغطية في الماء الساخن والصابون داخل برميل كبير واستخدم عصا التحريك، وفي حال عدم توفير ماء ساخن تنقع الأغطية في الكلور المخفف بنسبة 0.5% لمدة 3 دقائق تقريبا، ثم شكلها بماء نظيف واتركها تجف في الشمس.

وشددت الوزارة على غسل اليدين جيدًا بعد الانتهاء من هذه العملية.

وقامت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتوجيه عدد من التعليمات للمديرين الصحة على مستوى الجمهورية، استعدادا لدخول مصر الموجة الثانية لفيروس كورونا، وهي إلغاء الإجازات للأطقم الطبية، وتقليل عدد الموظفين في ديوان عام الوزارة، وأوصت الوزيرة بإلغاء مراكز الأفراح والدروس الخصوصية.

كما قامت بعقد عدد من الاجتماعات، لتاكد على توزيع اللقاحات فور الإفراج الجمركي عليها، والتشديد على أن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للفئات المستحقة تباعًا وهم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، والصدر، الحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام، ومرضى الفشل الكلوي، وأصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن، ومرضى القلب والأوعية الدموية، من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، ونفقة الدولة، والتأمين الصحي.

وتستمر وزارة الصحة والسكان برفع أعلى درجات الاهتمام بمحافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.