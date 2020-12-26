التنمية المحلية: القاهرة أكثر محافظة مخالفة لإجراءات الوقاية من كورونا

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن غرفة عمليات الوزارة مربوطة بغرفة الأزمات والعمليات في 27 محافظة، وتعمل باستمرار على رصد مخالفات الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا عل مدار الساعة.

وكان وزير التنمية المحلية، أكد خلال اجتماعه مع وزيرة الصحة والمحافظين أول أمس على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بكل حزم، والتعامل بحسم مع أي مخالفة لتلك الإجراءات، وضرورة متابعة المحافظين لمواعيد خلق المحال والمطاعم والمولات التجارية في المواعيد المعلنة من قبل الدولة والتشديد على ذلك.

10 آلاف مخالفة متنوعة

وأكد الدكتور خالد قاسم خلال اتصال هاتفي، ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، على منع تقديم الشيشة في المطاعم والمقاهي والكافيهات، ورصدت غرف العمليات بالمحافظات الفترة الماضية أكثر من 10 آلاف مخالفة متنوعة فيما يخص هذه الإجراءات الوقائية والاحترازية، والغلق في المواعيد المحددة، وهذه المخالفات تنوعت ما بين مقاهي ومطاعم ومحال وأسواق وورش، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

القاهرة تتصدر مخالفات مواعيد الغلق

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن محافظة القاهرة على سبيل المثال، وليس الحصر، إجمالي المحال، بأنواعها المختلفة، التي تمت إغلاقها تجاوز 3800 حالة غلق، والإسكندرية 1600 حالة غلق، والغربية 1100 حالة غلق، وبني سويف 2500 حالة غلق، كما أن الأجهزة الأمنية قامت في كفرالشيخ بغلق محال وورش ومقاهٍ ومطاعم كانت مخالفة.

إزالة 17.5 مليون طن مخلفات

وأوضح الدكتور خالد قاسم، أن الغرفة تتلقى بلاغات تتعلق بالمخلفات منذ 18 مارس الماضي وحتى 22 ديسمبر الجاري، حيث تمت إزالة 17.5 مليون طن مخلفات، ونقلها للمقالب الصحية الآمنة، كما تم رفع 206 ألف طن من المخلفات في الترع والمصارف في 11 محافظة، ونقلها إلى مدافن خلايا الدفن الصحي الآمن.