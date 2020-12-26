بسنت شوقي تعلن تعافيها من كورونا: «نيجاتيف يا بني آدمين»

أعلنت الفنانة بسنت شوقي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، سلبية تحليل كورونا بعد عزل أسبوعين في المنزل، وكتبت: «الحمد لله.. نيجاتيف يا بنى آدمين».

وكانت أعلنت الفنانة بسنت منتصف ديسمبر الحالي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت «بسنت»: «مساء الخير أنا للأسف إيجابى، الحمد لله أنا معنديش أعراض، بس مع ده بردو أنا حاملة للفيروس، فياريت أى حد اختلط بيا قريب ياخد باله وياخد احتياطاته ويتابع صحته أول بأول لأن فيه ناس كتير معندهمش أعراض أو أعراض بسيطة جدا وياريت تاخدوا فيتامين سى وزنك وتأكلوا كويس وتشربوا كتير وتاخدوا بانادول وهكذا، آسفة جدا لو اتسببت لأي إزعاج لأي حد من المخالطين».

يذكر أن بسنت شوقي هي خطيبه الفنان محمد فراج وقد ارتبطا منذ خمس سنوات بعد قصة حب طويلة، وحرص الثنائي على التواجد سويا في جميع المهرجانات السينمائية.

وقالت «بسنت» في لقاء تلفزيوني سابق، إنها قبلت خطوبة الفنان محمد فراج بعد قصة حب دامت مدة الـ5 سنوات، ووصفته بأحد أهم الممثلين الموهوبين في مصر حاليًا، ودائمًا ما يشاركان بعضهما البعض الآراء حول المسلسلات والأعمال التي سيظهران فيها مستقبلًا، مشيرة إلى أنها تخرجت فى الجامعة الأمريكية قسم إدارة الأعمال، وجاء سعيها للالتحاق بمجال التمثيل كقرار صعب.

وأضافت: «ماكنتش مبسوطة في المهنة بتاعتي، وقولت العمر هيعدي وأنا لازم أكون مبسوطة قبل ما العمر يعدي، نطيت في مجال التمثيل وأول عمل اشتركت فيه هو فيلم أسرار عائلية».