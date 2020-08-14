بسنت شوقي: ابتعدت عن السوشيال ميديا مؤخرا بعد تعرضي للتحرش

قالت الفنانة بسنت شوقي، إنها تبتعد عن استخدام منصات التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا" مؤخرًا، بعد تعرضها للتحرش.

وأضافت خلال مداخلة لها عبر "سكايب"، ببرنامج "الجمعة في مصر"، الذي تقدمه ياسمين سعيد، المذاع على فضائية "MBC مصر": "بعدما تعرضت للتحرش، جاءتني المزيد من الرسائل التي تحرش أصحابها بي، كان فيها انتهاك للخصوصية وقلة أدب".

وقالت بسنت، إن مشاركتها في مسلسل "ليه لأ"، جاء على خلفية مشاركتها لعدد من القائمين على العمل في أعمال فنية ماضية، ومنها مسلسل "قابيل"، وهو ما عزز من مشاركتها في المسلسل، حيث ظهر دورها في دور معقد ومختلف، وكانت تتنبأ بعدم حب المشاهدين لهذا الدور، ولكنها كانت على يقين بتعاطف الكثيرين مع ذلك الدور.

وأكدت أن تجربه عرض المسلسل على "شاهد VIP" هو المستقبل في الدراما والمسلسلات والأفلام، بينما تعد منصة "شاهد" هي أقدم منصة على مستوى العالم العربي، ويقومون بضخ الكثير من الأموال في أعمال درامية ترضي الجماهير، موضحة أن نجاح المسلسل عبر تلك المنصات هو ما يثبت نجاحه بعد عرضه على شاشات التلفاز.

وأوضحت أنها قبلت خطوبة الفنان محمد فراج بعد قصة حب دامت مدة الـ5 سنوات، ووصفته بأحد أهم الممثلين الموهوبين في مصر حاليًا، ودائمًا ما يشاركان بعضهما البعض الآراء حول المسلسلات والأعمال التي سيظهرا فيها مستقبلًا، مشيرة إلى أنها تخرجت من الجامعة الأمريكية قسم إدارة الأعمال، وجاء سعيها للالتحاق بمجال التمثيل كقرار صعب وذلك لتركها ما كانت تدرسه وتعمل به لتلتحق بمهنة أخرى: "كان مخاطرة ومش حاجة سهلة".